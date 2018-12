Inter-Psv, come vedere la partita di Champions in diretta tv e streaming

Tutto in una notte. Sarà un San Siro infuocato quello che nella serata di oggi, martedì 11 dicembre, farà da teatro al match tra Inter e Psv Eindhoven. I nerazzurri saranno costretti a vincere per sperare nel passaggio agli ottavi di finale di Champions League, ma dovranno anche sperare che gli inglesi del Tottenham non facciano bottino pieno sul campo del Barcellona, in quel caso, qualsiasi risultato sarebbe vano, con la Beneamata che verrebbe 'retrocessa' in Europa League, in virtù della situazione nel gruppo B. La partita verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sui canali Sky a partire dalle ore 21.

Inter-Psv, le probabili formazioni

Emergenza in mediana per Spalletti che dovrà fare a meno di Vecino (infortunato) e di Gagliardini e Joao Mario (fuori dalla lista Champions). Le soluzioni per trovare un uomo da affiancare a Brozovic sono due: avanzare Asamoah a centrocampo con l'inserimento di D'Ambrosio come terzino sinistro, o l'arretramento davanti alla difesa di Borja Valero con il conseguente ingresso nell'11 titolare di uno tra Keita e Nainggolan, recuperato in extremis. Dopo il turnover in campionato torna De Vrij a far coppia con Skriniar nel pacchetto difensivo, mentre davanti Perisic e Politano dovranno innescare il bomber Icardi.

Con un punto in classifica gli olandesi hanno poco da chiedere alla partita. Comunque Van Bommel non sembra disposto a fare sconti ai nerazzurri, schierando la sua formazione migliore. Al centro della difesa dovrebbe trovare spazio l'australiano Sainsbury, con un passato in nerazzurro, mentre in avanti spazio alla fantasia di Lozano e Bergwijn, ali di supporto all'attaccante de Jong, tra i talenti più ricercati di tutto il panorama europeo.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, D'Ambrosio; Brozovic, Asamoah; Politano, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

Psv Eindhoven (4-3-3): Zoet; Dumfries, Viergever, Sainsbury, Angelino; Rosario, Gaston Pereiro, Hendrix; Lozano, de Jong, Bergwijn. All. Van Bommel.

Inter-Psv: come vedere la partita in diretta tv e streaming

Il fischio d'inizio a San Siro è previsto per le 21 di martedì 11 dicembre, con il match che verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252 del satellite), con il prepartita che avrà inizio alle ore 20. Per chi invece volesse assistere alla partita tra Inter e Psv tramite pc, smartphone o tablet, il servizio streaming sarà disponibile, per gli abbonati Sky, attraverso l'applicazione SkyGo.

L'Inter passa se

Dopo cinque giornate Inter e Tottenham sono entrambe a 7 punti, con il Barcellona primo ed irraggiungibile a quota 13. Cosa devono fare i nerazzurri per vincere? In virtù delle reti segnate negli scontri diretti tra la squadra di Spalletti e gli inglesi, in caso si arrivo a pari merito sarebbe la formazione di Pochettino ad accedere agli ottavi di finale, motivo per cui Icardi e co. non possono assolutamente perdere contro il Psv.

In caso di sconfitta sarebbe automatica la retrocessione in Europa League. Sarà fondamentale per i nerazzurri il risultato del Camp Nou tra Barcellona e Spurs. Infatti, in caso di pareggio a San Siro l'Inter passerebbe il turno soltanto con una sconfitta degli inglesi, mentre se dovesse vincere contro gli olandesi, anche un pareggio tra spagnoli e inglesi basterebbe per strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta. In caso di vittoria del Tottenham non ci sarebbero invece speranza per la truppa di Spalletti.

