Juventus-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La prima di CR7 davanti ai suoi nuvoi tifosi accende la seconda giornata di Serie . Sold out, entusiasmo e tutti in attesa del primo gol di Cristiano Ronaldo, magari domani (ore 18) nel primo anticipo della seconda giornata di serie A, davanti al proprio pubblico e contro la Lazio. "Domani mi aspetto grande entusiasmo perché giochiamo contro la Lazio, la squadra che l'anno scorso ci ha iinflitto la prima sconfitta stagionale e poi allo Stadium ci ha battuti dopo 41 vittorie di seguito" Porta tutti con i piedi in terra Massimiliano Allegri. "Domani ci vorrà entusiasmo. Bonucci? E' un giocatore della Juve che va valutato sul campo. Non per altro". Sull'esordio di Ronaldo dice: "Più si allenano insieme più si conoscono. Comunque lui ha tirato 6 volte in porta a Verona e quando tira prende quasi sempre la porta, bisogna essere più svegli sulle ribattute".

Verso Juventus-Lazio, sabato ore 18

Ma sul suo utilizzo predica attenzione. "Avremo tantissime partite e ci sarà un momento in cui dovrà rifiatare come successo l'anno scorso a Madrid. Ora gioca, poi vedremo più avanti. Non possiamo pensare a cosa succederà tra due mesi". Per Bernardeschi può esserci una possibilità dal primo minuto dopo la partita di Verona? "Ha talmente tanto entusiasmo e qualità che addirittura in America gli ho fatto fare il centravanti e l'ha fatto bene. Poi può fare anche la mezz'ala o la mezz'ala esterna, a volte l'ho provato sulla trequarti. Conto molto su di lui, è cresciuto molto e ha una voglia di affermarsi e continuare a migliorare che sicuramente lo porterà a fare una grande carriera". Sulla quota scudetto dice: "Secondo me quest'anno 88 o 90 punti" e complimenti al Milan: "Ha fatto un ottimo mercato, prendendo un giocatore come Higuain, oltre a Caldara, che è uno che fa gol e di cui il Milan aveva bisogno. Sicuramente ce lo ritroveremo lì a lottare".

Dove vedere Juventus-Lazio in tv e streaming

La partita tra Juventus e Lazio sarà disponibile in diretta e in esclusiva Sky sul nuovo canale Sky Sport Serie A. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming tramite il servizio Sky Go. Non mancano poi in rete tanti link che rimandano a portali dove viene trasmessa la partita in streaming, ma nel nostro Paese potrebbero essere considerati illegali.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; D. Costa, Dybala, Mandzukic; C. Ronaldo. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Benatia, Barzagli, De Sciglio, Matuidi, Can, Bentancur, Bernardeschi, Cuadrado. Allenatore: Allegri.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Caceres, Basta, Bastos, Durmisi, Jordao, Murgia, Correa, Cataldi, Badelj, Caicedo. Allenatore: S. Inzaghi.

Arbitro: Irrati di Pistoia