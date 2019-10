Juventus-Lokomotiv, come vedere la partita di Champions in diretta tv e in streaming

Martedì 22 ottobre alle 21 è in programma Juventus - Lokomotiv Mosca, partita valida per le qualificazioni agli ottavi di finale di Champions League (in basso tutte le informazioni per vedere il match in diretta tv e in streaming). La Juve arriva alla sfida di Champions dopo la sofferta vittoria per 2 a 1 contro il Bologna ottenuta grazie alle reti di Pjanic e Cristiano Ronaldo. Gli uomini di Sarri nel corso di questa stagione hanno però già dimostrato di sapersi esaltare nelle sfide che contano. Intendiamoci: quella contro il Lokomotiv non è una partita decisiva, ma in caso di vittoria i bianconeri metterebbero una serie ipoteca sul passaggio del turno. Con 4 punti la Juventus è infatti in testa al girone a pari merito con l’Atletico Madrid.

Imporsi sulla squadra russa, che è staccata di una sola lunghezza, per Sarri significherebbe poter affrontare il girone di ritorno con più tranquillità. Una sconfitta invece metterebbe tutto a rischio.

Juventus-Lokomotiv: le probabili formazioni

Per questo il tecnico toscano non si fida e vuole la migliore Juve. In difesa dovrebbe rientrare Danilo a destra, in attacco, dietro alle due punte, dovrebbe trovare spazio Bernardeschi, reduce da un’ottima prova con la nazionale. A centrocampo ci saranno Khedira, Pjanic e Matuidi. Quanto al partner di CR7 in attacco Sarri non ha ancora sciolto la riserva. Paulo Dybala o Gonzalo Higuain? "Sono in buona condizione psicofisica entrambi - ha detto l’allenatore alla vigilia del match -, scegliendone uno anche tramite sorteggio le possibilità di sbagliare sono limitate, quindi questa è una grandissima fortuna".

"Chiaramente - ha aggiunto - nel corso di queste tre settimane avranno modo di esprimersi entrambi. Vediamo se domani sera sarà meglio far partire uno o l'altro, ma sono sereno in entrambi i casi".

Sarri non si fida del Lokomotiv: "Squadra insidiosa"

In ogni caso contro il Lokomotiv è vietato abbassare la guardia. "L'insidia è quella di giocare contro una squadra che sta facendo un'ottima stagione. Stanno facendo benissimo in campionato, anche in trasferta, si sono messi in una buona condizione di classifica anche in Champions e questo vuol dire che è una squadra più forte di quello che tutti si aspettavano". "Il loro valore lo abbiamo visto a Leverkusen - ha aggiunto il tecnico in conferenza stampa -. Si è chiusa bene, ha fatto un buon lavoro difensivo con grande intensità e quando rubava palla nella linea centrale del campo era insidiosa. Ha segnato rubando un pallone da un fallo laterale contro, mettendo pressione e facendo sbagliare il portiere. E' una squadra pericolosa per questa densità difensiva che sa fare e questa abilità nel ribaltare le azioni. Serve rispetto e grande calma nei 90 minuti perché sarà dura".

Juventus - Lokomotiv Mosca orari e informazioni per vederla in diretta tv

La partita tra Juventus e Lokomotiv Mosca si giocherà martedì 22 ottobre alle 21 all’Allianz Stadium di Torino. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, ma come sempre ci sarà la possibilità (per gli abbonati) di seguirla anche in streaming grazie al servizio Sky Go. Niente da fare invece per chi non ha un abbonamento Sky: la partita con il Lokomotiv non rientra tra quelle trasmesse in chiaro da Mediaset.