Juventus Milan 4-0 | La Coppa Italia è bianconera per il quarto anno consecutivo

E' un trionfo bianconero allo Stadio Olimpico, la Juventus stravince 4-0 e si porta a casa la quarta Coppa Italia consecutiva.

Dopo un primo tempo equilibrato e nervoso, la partita si sblocca con un colpo di testa di Mehdi Benatia su azione di calcio d'angolo dopo dieci minuti di secondo tempo. E' l'inizio della fine per il Milan, che nel giro di una manciata di minuti crolla.

Prima un sinistro di Douglas Costa ('61) che trova impreparato Donnarumma, poi la doppietta di Benatia ('64) su un'altra grave disattenzione del numero uno rossonero. Partita in ghiaccio.

La Juve trova anche il quarto gol al '76, ma è un autogol sfortunato di Kalinic. Tanti rimpianti per il Milan, che soprattutto nel primo tempo avrebbe potuto osare un po' di più e che paga a carissimo prezzo le incertezze del suo gioiello Gigio Donnarumma.

Ma nel secondo tempo il divario tecnico tra le due squadre è apparso ancora ben lontano dall'essere colmato. In casa Juve si fa festa, e tra pochi giorni (al massimo tra una settimana) anche lo Scudetto prenderà la via di Torino.

Max Allegri è vicino all'addio: in quattro anni sulla panchina bianconera, quattro campionati vinti, quattro Coppa Italia e due finali di Champions League perse contro Real e Barcellona. Resterà nella storia del club, comunque vada. Stasera in casa Juve c'è spazio solo per i festeggiamenti.

JUVENTUS-MILAN 4-0

Reti: 56' e 63' Benatia (J), 61' Douglas Costa (J), 76' aut. Kalinic (M)

Juventus (4-3-2-1): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa (73' Bernardeschi), Dybala (83' Higuain); Mandzukic.

All. Allegri

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Kessié, Locatelli (80' Montolivo), Bonaventura; Suso (68' Borini), Cutrone (62' Kalinic), Calhanoglu.

All. Gattuso