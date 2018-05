Juventus-Milan, dove vedere la finale di Coppa Italia in tv e in streaming

Allo Stadio Olimpico di Roma Juventus e Milan si giocano la Coppa Italia 2018. La finale di quella che ora si chiama Tim Cup inizia alle ore 20.45.

Dove vedere Juventus-Milan in tv e streaming

La gara, come tutti gli altri match di Coppa Italia, sarà trasmessa dalle reti Rai. Diretta sulla rete ammiraglia Raiuno, con tanti approfondimenti pre e post gara.

Per coloro che vivono all'estero negli Stati Uniti, in Canada e in Australia la Finale della Tim Cup sarà invece trasmessa da Mediaset Italia.

Per coloro che non hanno a disposizione una tv, la finale di Coppa Italia sarà visibile grazie al servizio RaiPlay, accessibile senza alcun costo per gli utenti su PC, smartphone e tablet.

Non mancano poi in rete tanti link che rimandano a portali dove viene trasmessa la partita in streaming, ma nel nostro Paese potrebbero essere considerati illegali.

Juventus-Milan probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Dybala. A disposizione: Pinsoglio, Szczesny, De Sciglio, Marchisio, Mandzukic, Howedes, Alex Sandro, Rugani, Lichtsteiner, Sturaro, Bentancur, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, Storari, Abate, Antonelli, Musacchio, Zapata, Biglia, Mauri, Montolivo, Borini, Kalinic, André Silva. Allenatore: Gennaro Gattuso.