Michael Schumacher trasferito a Parigi per cure top secret: massimo riserbo

La famiglia ha deciso di non comunicare alcun dettaglio sulle condizioni di salute di Michael Schumacher dopo l'incidente del 29 dicembre 2013 a Meribel, in Savoia, nel quale riportò una "grave lesione alla testa".

I media francesi raccontano che ieri Michael Schumacher è arrivato a Parigi dove è stato trasportato all'ospedale europeo Georges Pompidou, nell'unità cardiologica, per una cura al momento "top secret". Presente, oltre al fidatissimo team medico di Schumi, anche un luminare, il professor Saillant, secondo quanto rivelato da Le Parisien.

Michael Schumacher a Parigi: "Cura top secret"

Il trattamento a cui Schumacher sarà sottoposto nei prossimi giorni, praticato dal professor Philippe Menasché, riguarderebbe secondo Le Parisien la trasfusione di cellule staminali. Menasché, celebre chirurgo cardiaco, è un pioniere della terapia cellulare nella cura dell'insufficienza cardiaca, nonché membro del consiglio d'amministrazione dell'Istituto del cervello e del midollo spinale. Sempre secondo i giornali transalpini Schumacher sarebbe stato portato almeno altre due volte negli ultimi tempi a Parigi, l'ultima la scorsa primavera.

A 6 anni dall'incidente sugli sci non si sa nulla del reale stato di salute di Schumacher: le notizie su presunti progressi o miglioramenti sono pura speculazione. La famiglia e il suo staff mantengono il più stretto riserbo. Proprio per evitare speculazioni di alcun tipo su Today.it si fa riferimento per i dettagli medici, come da espressa richiesta della famiglia, ai comunicati ufficiali che saranno eventualmente diramati in futuro.