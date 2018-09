Mondiali Ciclismo a Vicenza nel 2020: il tempo è quasi scaduto

Fa discutere la probabile (ormai quasi certa) mancata assegnazione a Vicenza dei Mondiali di Ciclismo. "Confermo che da parte del Governo, non più tardi di una decina di giorni fa, è stata comunicata l'intenzione di garantire altri 2,5 milioni di euro per l'organizzazione dei Mondiali di Ciclismo 2020 a Vicenza. A questa precisa volontà espressa dal Governo, che si aggiungeva ai primi fondi stanziati, dalla Federazione Ciclistica Italiana è stato risposto che le garanzie erano arrivate oltre il termine ultimo". Lo afferma l'Assessore alla Sport della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, intervenendo sulle polemiche rispetto alla presunta mancata assegnazione alla candidatura di Vicenza dei mondiali di ciclismo del 2020.

"Premesso che mantengo alcune riserve sulla veridicità dell'assunto -prosegue Corazzari- confermo che in precedenza il Governo di centrosinistra, a fronte di lettere inviate dall'allora Sindaco Variati, dal presidente della Regione Zaia e da alcuni Parlamentari del Pd, non aveva avuto nemmeno la gentilezza di rispondere". "Lieto di essere smentito, ma ho un timore -conclude l'Assessore

regionale- e cioè che dietro a certe posizioni federali e politiche si celi un patetico tentativo di mettere le mani avanti rispetto a quanto ben quattro Governi di centrosinistra non hanno fatto".

Mondiali a Vicenza: il Comune "farà di tutto"

''Il Comune ha fatto e sta facendo tutto quello che è nelle sue possibilità per assicurare l'assegnazione dei Mondiali di ciclismo 2020 a Vicenza. Non tutti in passato hanno fatto gli sforzi richiesti per confermare la manifestazione iridata alla città''. Lo afferma Matteo Celebron, assessore alle attività sportive, che in una breve nota commenta le parole del presidente della Federazione Ciclistica Italiana e vicepresidente UCI, Renato Di Rocco, secondo cui le possibilità che Vicenza diventi capitale mondiale del ciclismo nel 2020 sono ormai nulle. Sulla stessa linea dell'assessore anche il sindaco Francesco Rucco, che sottolinea come sia ''necessario fare ogni sforzo possibile perché Vicenza ospiti i Mondiali, visto che si tratta di un'occasione unica per la città''.

Il comitato promotore aveva fatto un gran lavoro per ottenere, nel 2017, il via libera alla candidatura. Vicenza può ancora diventare la

capitale delle due ruote nel 2020, ma il tempo è quasi scaduto.

Moretti (Pd): "Fallimento del governo"

"I mancati Mondiali di ciclismo a Vicenza sono un altro fallimento del Governo gialloverde, quello 'amico dei veneti'. È inutile che ora Zaia, ora l'assessore Corazzari, continuino con la logica dello scaricabarile: il Pd non governa più da febbraio, spettava a Lega e Cinque Stelle, insieme alla Regione, il ruolo di promotore e sostenitore. Come avevano fatto durante la campagna elettorale per le Comunali a sostegno di Rucco sia Zaia che Salvini. Invece, 'passata la festa, gabbato lo santo'''. Lo afferma Alessandra Moretti, Consigliera regionale del Partito Democratico, che interviene con una nota ''sui Mondiali assegnati all'Italia, ma rimasti in sospeso per mancanza di garanzie e adesso saltati perché i soldi del Governo sono arrivati fuori tempo massimo. Non si tratta di una novità dell'ultima ora, le scadenze erano note, ma si è preferito decidere di non decidere, con questi risultati. E Zaia non ha detto una sola parola. Non bastava il pasticcio delle Olimpiadi con la candidatura di Cortina sbandierata ai quattro venti e rimasta prigioniera delle liti tra leghisti e grillini per una spartizione politica che non ha niente a che vedere con lo sport''. ''La smettano di fare propaganda - conclude la Consigliera Moretti - e a ripetere 'e allora il Pd' per mascherare la propria incapacità di governare. Un'incapacità che sta già facendo danni non solo al Veneto ma a tutto il Paese''.