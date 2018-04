Morto Giorgio Bubba, volto storico di 90° minuto

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. All'età di 81 anni è morto Giorgio Bubba, telecronista e giornalista, volto storico della trasmissione 90° minuto. Bubba, che era nato a La Spezia il 23 luglio del 1936, aveva seguito per diversi anni le partite di Genoa e Sampdoria per le trasmissioni sportive della Rai, come la Domenica Sportiva e 90° minuto, diventando celebre per tutti gli appassionati di calcio, in particolare quelli liguri.

Proprio il Genoa è stato uno dei primi club a esprimere le condoglianze per la scomparsa di Bubba su Twitter: “Il Genoa Cfc si unisce al cordoglio dei familiari e dell’intera struttura @TgrLiguria e @RaiSport per la scomparsa di Giorgio #Bubba, giornalista che per anni ha seguito e cantato le gesta rossoblù sui programmi sportivi nazionali più seguiti come @90minutoRai e @Dsportiva”.

A pochi minuti di distanza è arrivato anche il messaggio della squadra blucerchiata: "La Sampdoria saluta Giorgio Bubba, volto e voce di un calcio che non c'è più".

Il 13 marzo scorso era morto Luigi Necco, il giornalista napoletano che a 90° Minuto raccontava le partite del Napoli di Maradona.