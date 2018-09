È grande Italia a Misano: trionfano Dovizioso, Bagnaia e Dalla Porta

Andrea Dovizioso ha vinto il Gp di San Marino, tredicesima prova del mondiale di MotoGp. Passato al comando della gara a 14 giri dal termine con il sorpasso su Lorenzo, Dovizioso conserva la leadership fino all'ultima curva. Sfuma nel finale la doppietta Ducati: Lorenzo scivola al penultimo giro, nel tentativo di forzare il ritmo per raggiungere il forlivese, cedendo il 2° posto a Marquez. 3° Crutchlow.

Male Rossi

Yamaha in difficoltà con Vinales che chiude al quinto posto e Rossi al settimo. Vittoria numero 11 in MotoGP per Dovizioso, la ventesima per lui nel Motomondiale, tredicesimo italiano di sempre a tagliare questo traguardo. Con questa vittoria Dovizioso sale al secondo posto del Mondiale con 154 punti. Marquez resta in testa con 221 punti. E' grand'Italia a Misano con Dovizioso, Bagnaia e Dalla Porta, tre italiani sul podio delle rispettive categorie di questo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.