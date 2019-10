MotoGp del Giappone oggi in tv: gli orari della diretta su Sky (e differita Tv8)

Tornano le emozioni della MotoGp con il Gran Premio del Giappone in programma oggi, domenica 20 ottobre 2019. La sedicesima tappa, delle 19 totali, si disputerà sul circuito di Motegi, a due settimane di distanza dal precedente appuntamento, avvenuto in Thailandia.

Proprio nell'ultima gara disputata, quella di Buriram, Marc Marquez ha conquistato la nona vittoria stagionale, che gli è valsa la vittoria dell'ottavo titolo mondiale in carriera, il sesto in MotoGp, con ben quattro gare di anticipo. La gara verrà trasmessa in diretta sui canali Sky e in differita (ed in chiaro) su Tv8. Considerando il fuso orario con il Giappone, gli appassionati di motori dovranno mettere la sveglia molto presto per poter vedere la gara in diretta.

MotoGp del Giappone, Marquez in pole

Pole di Marc Marquez a Motegi nella MotoGp in Giappone. Il pilota spagnolo ha chiuso davanti a tutti con la sua Repsol Honda e il tempo di 1'45.763. Secondo l'italiano Franco Morbidelli (Petronas Yamaha, 1'45.895), terzo il francese Fabio Quartararo (Petronas Yamaha, 1'45.944). A seguire Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) col tempo di 1'46.090 e il britannico Cal Crutchlow (Honda Castrol, 1'46.189). Sesto Jack Miller (Pramac Racing Ducati, 1'46.337) e settimo Andrea Dovizioso (Ducati, 1'46.410). Decimo posto per Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha, 1'46.558).

MotoGp del Giappone oggi in tv: orari Sky e Tv8

La partenza del MotoGp del Giappone è prevista per le ore 8 italiane, ma la gara in diretta potrà essere vista soltanto dagli abbonati al satellite. Le emozioni del circuito di Montegi verranno trasmesse sul canale Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming tramite smartphone, tablet e pc, sarà disponibile, sempre per gli abbonati Sky, sulla piattaforma SkyGo. Per chi invece desidera vedere la gara del motomondiale in chiaro, basterà attendere le ore 14, quando verrà trasmessa su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre).

MotoGp del Giappone, orari e canali: domenica 20 ottobre 2019

Ecco semplice riepilogo

Ore 8 – Gara MotoGp del Giappone in diretta - Sky Sport MotoGP

Ore 14 - Gara MotoGp del Giappone in differita - Tv8

MotoGp 2019, la classifica

Dopo il Gp della Thailandia Marquez si è laureato ufficialmente campione, con la classifica attuale che lo vede in testa con 325 punti ben 110 in più di Dovizioso (215), primo degli inseguitori. Rins (167) si trova al terzo posto a poche lunghezze di vantaggio dal duo composto da Vinales (163) e Petrucci (162). Ecco la classifica completa: