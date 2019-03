MotoGp oggi Qatar: diretta tv e orari (Sky e Tv8)

Pronti, partenza, via: riparte la MotoGp 2019, oggi è in programma il Gran Premio del Qatar sul circuito di Losail. Lungo 5380 metri suddivisi in sedici curve, il Losail International Circuit è stato inaugurato nel 2004 e ha ospitato sinora quindici edizioni del Gran Premio del Qatar. E' la prima gara della stagione 2019 (in totale sono 19 quelle previste dal calendario: potete trovare tutte le date in fondo all'articolo). Dove vedere la gara della MotoGp di oggi in diretta tv su Sky (e differita Tv8)? Vi diamo tutte le informazioni necessarie.

Prima, però, spazio alla griglia di partenza. E' di Maverick Vinales la prima pole dell'anno in MotoGP. Il pilota Yamaha ha dominato le qualifiche in Qatar, chiudendo in 1'53''546, davanti alla Ducati di Andrea Dovizioso (+ 0''198) e alla Honda di Marc Marquez (+ 0''199). In seconda fila Miller, Quartararo e Crutchlow, in terza Petrucci, Morbidelli e Nakagami. Qualifica disastrosa per Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, che non hanno superato il taglio del Q1 e partiranno rispettivamente 14° e 15°. Ma ora vediamo insieme gli orari del MotoGp di oggi, con la diretta tv su Sky, la differita su Tv8 e lo streaming live della gara.

MotoGp oggi in Qatar: orario diretta tv, differita e streaming

Il Gran Premio del Qatar di MotoGp è in programma oggi domenica 10 marzo alle ore 18:00 e verrà trasmesso in diretta tv da Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma satellitare) e in chiaro, ma in differita dalle ore 21, su Tv8 (canale 108 oppure 8 del digitale terrestre). Live anche su Sky Sport 1. Il GP del Qatar di oggi sarà disponibile in live-streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app, e nella sezione streaming del sito web di Tv8 (qui il link). La gara della MotoGp è preceduta alle 15 dalla Moto3 e alle 16.20 dalla Moto2.

Ecco nel dettaglio - per comodità degli appassionati - orari, diretta tv e differita del Gran Premio di MotoGp Qatar 2019 di oggi, domenica 10 marzo 2019.

12:40 - warm up Moto3, Moto2 e MotoGP - diretta Sky Sport Motogp

15:00 - Moto3, gara - diretta Sky Sport Motogp

16:20 - Moto2, gara - diretta Sky Sport Motogp

18:00 - MotoGp, gara - diretta Sky Sport MotoGp

18:00 - Differita Gara Moto3 (18 giri) Tv8

19:15 - Differita Gara Moto2 (20 giri) Tv8

21:00 - Differita Gara MotoGp (22 giri) Tv8

Per quanto riguarda la MotoGp, il commento di Sky sarà affidato alla collaudata coppia formata da Guido Meda e Mauro Sanchini. Per la Moto2 e Moto3, invece, la telecronaca passa a Rosario Triolo affiancato da Mattia Pasini. In studio ci sarà sempre Vera Spadini a condurre con il supporto di Alex De Angelis, mentre tra i box troveremo Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli.

Calendario MotoGp 2019 | Data e orario di tutte le gare: dove vedere diretta e differita (Sky e Tv8)

Motogp, diretta streaming

