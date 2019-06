MotoGp oggi, Gp Mugello (Italia) 2019: dove vedere, orari diretta tv Sky e Tv8

C'è Marc Marquez in pole. Lo spagnolo della Honda è il grande favorito della gara di oggi al Mugello, Gp d'Italia 2019. La gara è trasmessa in diretta sia su Sky sia su Tv8.

"Sono state delle qualifiche difficili e diverse da quelle delle altre gare, qui è difficile trovare spazi. Con il primo treno di gomme ero pronto ad attaccare poi Dovizioso ha rallentato ed io l'ho superato perdendo un po' di tempo. Anche Pirro ha provato a seguirmi in scia, la tattica era necessaria. Con la seconda gomma abbiamo semplicemente seguito la nostra strategia, ho trovato una buona posizione grazie alla scia calcolando perfettamente la distanza da Dovizioso. La pole è importante ma ancora più importante è partire dalla prima fila. Domani ci saranno diversi piloti con cui combattere". Il campione della Honda ha beffato nel finale il francese Fabio Quartararo ed ha preceduto anche la Ducati di Danilo Petrucci che chiude terzo, sfruttando la scia di Andrea Dovizioso. Ottimo quarto tempo per Franco Morbidelli, seguito da Miller, Crutchlow, Viñales, Bagnaia, Dovizioso e Nakagami. Mentre Valentino Rossi scatterà solo dalla 18esima posizione. I tifosi sperano in una rimonta emozionante.

Come e dove vedere in diretta il Gp Mugello 2019? Ecco tutte le informazioni utili: gara in diretta sia su Sky sia su Tv8.

MotoGp oggi: orari Mugello 2019 Sky

Dove vedere il Gp d'Italia oggi su pay tv:

Ore 8.35 - Warm up Moto3, Moto2, MotoGP - diretta Sky Sport MotoGP

Ore 11 - Gara Moto3 - diretta Sky Sport MotoGP

Ore 12.20 - Gara Moto2 - diretta Sky Sport MotoGP

Ore 14 - Gara MotoGP - diretta Sky Sport MotoGP

MotoGp oggi: orari Mugello 2019 Tv8

Dove vedere il Gp d'Italia oggi in chiaro:

Ore11:00 Tv8 - Gara Moto3 (20 giri)

Ore 12:20 Tv8- Gara Moto2 (21 giri)

Ore 14:00 Tv8 - Gara MotoGP (23 giri)

MotoGp Italia 2019 in streaming

La gara è trasmessa in diretta streaming su Sky GO e Now TV per gli abbonati.

Gp d'Italia 2019: griglia di partenza Mugello

Motociclista Griglia Tempo qual. M. Marquez Honda·#93 1 1:45.519 F. Quartararo Yamaha·#20 2 1:45.733 D. Petrucci Ducati·#9 3 1:45.881 F. Morbidelli Yamaha·#21 4 1:45.959 J. Miller Ducati·#43 5 1:46.029

Il Mugello è uno dei circuiti del motomondiale più esigenti per moto e piloti, dove si alternano curve veloci e virate lente, oltre a vantare uno dei rettilinei più lunghi del Mondiale con i suoi 1.141 metri. Proprio il lungo rettilineo e le forti staccate dovrebbero giocare a favore di Andrea Dovizioso e della Ducati Desmosedici. Ma Marquez sembra essere ancora una volta il più veloce.

Classifica MotoGp 2019

Pos. Motociclista Punti Vitt. Podi 1 M. Marquez Honda 95 3 4 2 A. Dovizioso Ducati 87 1 3 3 A. Rins Suzuki 75 1 2 4 V. Rossi Yamaha 72 0 2 5 D. Petrucci Ducati 57 0 1