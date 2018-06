MotoGp Catalunya, orari e diretta tv (Sky e Tv8): dove vedere la gara

Grande attesa per il Gp di Catalogna, il motomondiale sbarca in Spagna. Buone notizie per gli appassionati: diretta tv sia su Sky sia su Tv8. La Ducati punta al bottino pieno, l'anno scorso a Montmelò trionfò con Dovizioso. Tutti a caccia di Marquez, compreso un motivatissimo Valentino Rossi, salito secondo nella classifica generale.

MotoGp Oggi in Catalunya

Rossi è fiducioso: "Il feeling è buono perché la pista comunque è bella con questo asfalto, ma come sempre ci sono molte moto e molti piloti che sono veloci sia sul giro secco che a livello di passo". "Sicuramente questa è una pista che amo ma negli ultimi anni ho avuto risultati diversi e contrastanti. Nel 2016 ho vinto; lo scorso anno invece è stata una delle tappe piu' complicate del campionato per noi" ha aggiunto. C'è Jorge Lorenzo in pole position, davanti al connazionale della Honda Marc Marquez e al compagno di squadra Andrea Dovizioso. Poi Vinales, Iannone, Petrucci e Valentino Rossi. È il settimo appuntamento della MotoGP 2018: sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8.

Orari diretta MotoGp Catalunya su Sky 17 giugno

8.40 Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP - Diretta Sky Sport Motogp

11 Gara Moto3 - Diretta Sky Sport Motogp

12.20 Gara Moto2 - Diretta Sky Sport Motogp

14 Gara MotoGp - Diretta Sky Sport Motogp

Orari diretta MotoGp Catalunya su Tv8 17 giugno

11:00 Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGp

Classifica MotoGp 2018