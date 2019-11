Motomondiale, tragedia a Sepang: morto il giovane pilota Afridza Munandar

Afridza Munandar ha perso la vita in un incidente al Sepang International Circuit durante la prova malese della Idemitsu Asia Talent Cup. Coinvolto in una caduta alla curva 10 nel corso del primo giro, il 20enne indonesiano è stato subito soccorso dai medici del circuito e, vista la situazione, è stato trasferito all’ospedale di Kuala Lumpur in elicottero.

Come spiega la pagina ufficiale del Motomondiale, nonostante gli sforzi del personale sanitario, Munandar è deceduto poco dopo l’incidente.

Munandar stava affrontando il campionato per giovani talenti asiatici con grande entusiasmo e determinazione conquistando due vittorie, due secondi e due terzi posti.

FIM, Dorna Sports e tutto il personale coinvolto nella Idemitsu Asia Talent Cup esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e alle persone care a Munandar.