Napoli-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

"El Pipita" Higuain al San Paolo contro i suoi vecchi tifosi, la prima di Carlo Ancelotti davanti al pubblico amico. Napoli-Milan, (sabato ore 20,30) è ricca di motivi d'interesse.

Dopo il rinvio del match con il Genoa per la tragedia del Ponte Morandi, il Milan fa il debutto in campionato nella difficile trasferta di Napoli. A metà campo potrebbe giocare Bakayoko, il neo acquisto arrivato dal Chelsea un po' in sordina, ma in grado di far bene sin da subito.

In casa Napoli, fiducia a Milik, con Mertens in panchina, e spazio a Zielinski a centrocampo. De Laurentiis continua a riservare stilettate al suo ex tecnico Sarri: "Della scorsa stagione resta sì il piacere di aver giocato molto bene ma poi resta anche l’amarezza di non aver vinto nulla. A Sarri noi abbiamo dato tutto, ma non abbiamo vinto nulla negli ultimi tre anni"

Dove vedere Napoli-Milan tv e streaming

La partita tra Napoli e Milan sarà disponibile in esclusiva su DAZN. Sarà comunque possibile usufruire del servizio per tutti i clienti Sky (tramite Sky Q) e Premium. Non mancano poi in rete tanti link che rimandano a portali dove viene trasmessa la partita in streaming, ma nel nostro Paese potrebbero essere considerati illegali.

Napoli-Milan probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Ospina, Chiriches, Maksimovic, Malcuit, Luperto, Ruiz, Diawara, Verdi, Rog, Ounas, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Laxalt; Suso, Higuain, Bonaventura. A disposizione: Reina, Zapata, Abate, Musacchio, Mauri, Bakayoko, Montolivo, Bertolacci, Borini, Halilovic, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Valeri di Roma