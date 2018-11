Napoli-Stella Rossa, come vedere la partita in diretta tv e streaming

Si accendono le luci allo stadio San Paolo di Napoli per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League. I partenopei, primi nel gruppo C a pari merito con il Liverpool, attendono i serbi della Stella Rossa, ultimi nel girone di ferro ma a quota 4 punti (due meno del Napoli) e quindi ancora in corsa per il passaggio del turno.

Un match fondamentale per la squadra di Ancelotti, che stasera potrebbe anche staccare il pass per gli ottavi con un turno di anticipo, anche se non sarà facile avere la meglio sui biancorossi, reduci dalla sorprendente vittoria contro il Liverpool nel turno precedente. Il fischio d'inizio del match tra Napoli e Stella Rossa è previsto per le ore 21, con la partita che verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sui canali Sky.

Napoli-Stella Rossa: le probabili formazioni

Dopo il turnover nella partita di campionato contro il Chievo, Ancelotti torna a schierare i titolarissimi per la Champions. In porta torna Ospina, mentre a centrocampo Hamsik, Allan e Ruiz dovrebbero avere la meglio su Zielinski. In attacco la coppia di 'piccoli' composta da Mertens e Insigne dovrebbe partire dal primo minuto, anche se c'è ancora qualche chance per Milik.

Guai di formazione invece per la squadra serba, che deve fare a meno di Causic, Jovancic, Savic e Stojkovic. In forte dubbio anche Pavkov, vero eroe con la sua doppietta della vittoria contro il Liverpool.

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne.

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Degenek, Babic, Rodic; Krsticic, Jovicic; Srnic, Ben, Marin; Stoiljkovic.

Napoli-Stella Rossa, come vederla in diretta tv e streaming

Come annunciato ad inizio articolo, la partita verrà trasmessa in esclusiva sui canali Sky a partire dalle ore 21. In particolare, si potrà gustare il match in diretta su Sky Sport Arena, canale 204, e Sky Sport, canale 253. Per chi volesse invece vedere la partita da pc, smartphone o tablet, la diretta streaming sarà disponibile soltanto per gli abbonati Sky sulla piattaforma SkyGo.

Il Napoli passa se

Considerando l'equilibrio nel gruppo C, non sarà semplice per il Napoli strappare la qualificazione già stasera. Questa eventualità si potrebbe realizzare soltanto nel caso in cui dovessero vincere Napoli e Liverpool, con il Psg che rimarrebbe così a 4 punti di distanza da partenopei e inglesi con una sola partita da giocare. Nel caso in cui le combinazioni dei risultati fossero diverse, l'ultima giornata diventerà decisiva per capire chi passerà agli ottavi di finale.