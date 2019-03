Europa League, come vedere le partite di Napoli e Inter in diretta tv e streaming

Dove verranno trasmesse le partite di oggi di Napoli e Inter? A che ora scenderanno in campo le italiane per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League? Dopo l'impresa della Juventus in Champions League, le speranze internazionali delle squadre di Serie A rimangono appese ai risultati di Inter e Napoli, rispettivamente impegnate nei match di ritorno degli ottavi di Europa League contro Eintracht Francoforte e Salisburgo. I primi a scendere in campo saranno i partenopei alle ore 18.55, anche se l'impegno alla Red Bull Arena non dovrebbe riservare sorprese agli uomini di Ancelotti, reduci dal 3-0 dell'andata. Il match del Napoli verrà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali Sky, mentre in chiaro su Tv8 sarà possibile vedere, con fischio d'inizio alle ore 21, la sfida dell'Inter contro i tedeschi dell'Eintracht. Ecco tutte le informazioni per non perdere le emozioni dell'Europa League.

Salisburgo-Napoli: probabili formazioni e come vederla in diretta tv e streaming

In virtù del 3-0 del San Paolo Ancelotti può permettersi di fare un po' di turnover contro il Salisburgo. Tra i pali ci sarà Meret, squalificato in campionato, mentre in difesa dovrebbero trovare spazio Hysaj, Chiriches e Luperto. In attacco Insigne dovrebbe affiancare Milik, con Mertens pronto ad entrare nella ripresa.

Salisburgo (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguéné, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Minamino; Wolf; Daka, Dabbur. All: Rose.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik. All: Ancelotti.

La partita verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva a partire dalle ore 18.55 su Sky Sport 1 Sky Calcio . Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti Sky in streaming sulla piattaforma Skygo.

Inter-Eintracht Francoforte: probabili formazioni e come vederla in diretta tv e streaming

Riflettori puntati su San Siro alle ore 21, con l'Inter che si gioca la permanenza in Europa contro i tedeschi dell'Eintracht. Dopo lo 0-0 dell'andata i nerazzurri sono costretti alla vittoria, ma dovranno fare i conti con molte assenze, soprattutto nel reparto offensivo dove sono out sia Icardi che Lautaro Martinez. A centrocampo Spalletti dovrà fare a meno anche di Brozovic, con la possibilità di avanzare Skriniar in mediana.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Ranocchia, D'Ambrosio; Vecino, Skriniar; Candreva, Borja Valero, Perisic; Politano. All: Spalletti.

Eintracht Francoforte (3-4-1-2): Trapp; Hasebe, Hinteregger, N'Dicka; Da Costa, Rode, De Guzman, Kostic; Gacinovic; Jovic, Haller. All: Hutter.

La partita verrà trasmessa in chiaro su Tv8 e anche sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 2, per gli abbonati al satellite. Per vedere la partita da smartphone, pc o tablet, per gli abbonati Sky è attivo il servizio SkyGo.

Sorteggi Champions League ed Europa League

Venerdì 15 marzo alle ore 21 l'urna di Nyon svelerà gli accoppiamenti per i quarti di finale di Champions League, mentre alle 13 sarà la volta dell'Europa League. Il sorteggio sarà trasmesso in streaming sul sito Uefa con copertura live sui social Instagram, Facebook e Twitter. La diretta tv sarà su Sky Sport 24 e Sky Sport Football (canali 200 e 203).

