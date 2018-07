Cristiano Ronaldo, come vedere la presentazione in diretta tv e in streaming

A Torino oggi è il Ronaldo Day, il gran giorno di Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese giunto ieri nel capoluogo sabaudo durante la finale del mondiale, proprio per evitare problemi di ordine pubblico è stato in mattinata al J Medical di via Druento, il luogo scelto per tutte le visite mediche bianconere. Poi passerà in sede per stringere la mano ai dirigenti e in campo a conoscere i compagni e l`allenatore. Alle 18.30 nella sala "Gianni e Umberto Agnelli" ci sarà la conferenza stampa di presentazione. Per la Juve, siamo al record all time: circa 200 giornalisti e 30 televisioni da tutto il mondo.

Presentazione Cristiano Ronaldo-Juventus

Alle 18.30 CR7 parlerà quindi in conferenza, che sarà trasmessa in streaming sul sito di SkySport.. Su Sky Sport 24, invece, dalle 18.00 andrà in onda uno speciale in studio pre conferenza, con Marco Cattaneo e Riccardo Trevisani per avvicinarsi nel migliore dei modi alle sue prime attesissime parole.