Psg-Napoli: come vedere la partita in diretta tv e streaming

Mercoledì 24 ottobre al Parco dei Principi di Parigi va in scena uno dei match più attesi del gruppo C di Champions League. Ad affrontarsi per la terza giornata della fase e gironi saranno Psg e Napoli, con Ancelotti che si troverà di fronte una delle sue ex squadre. Al momento gli azzurri sono primi nel girone con 4 punti, seguiti dai parigini e dal Liverpool a quota 3, davanti alla Stella Rossa, ultima del raggruppamento con un punto.

Una partita quindi importantissima per i partenopei, che in caso di vittoria potrebbero mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. Ma vincere a Parigi non sarà facile, visto lo straordinario stato di forma di Neymar, Mbappe e Cavani. Il match verrà trasmesso a partire dalle ore 21 in diretta ed in esclusiva sui canali Sky.

Psg-Napoli: le probabili formazioni

Dopo il secco 3-0 rifilato al Parma in campionato, Ancelotti ritrova Insigne che dovrebbe affiancare Milik in attacco, con Mertens che dovrebbe sedersi almeno inizialmente in panchina. A centrocampo torna Hamsik, mentre in difesa ci sarà ancora Mario Rui a pattugliare la fascia sinistra. Nessun problema di formazione per Tuchel che può contare sulla formazione migliore. Davanti il solito trio delle meraviglie, con in aggiunta anche l'argentino Di Maria, che dovrebbe agire sulla fascia destra.

Psg (4-2-3-1): Areola; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Rabiot, Verratti; Mbappé, Neymar, Di Maria; Cavani.

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.

Psg-Napoli: come vedere la partita in tv e streaming

Come detto ad inizio articolo, la partita verrà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253). Sarà possibile assistere a Psg-Napoli in streaming su smartphone, tablet e pc, ma soltanto per gli abbonati alla piattaforma SkyGo.