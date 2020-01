Motogp, Yamaha "pensiona" Rossi: ufficiali Quartararo e Vinales

È ufficiale: sarà Fabio Quartararo ad affianchare Maverick Vinales nel team ufficiale per le stagioni di Motogp 2021-2022.

Aggiornamento 14:30 - Valentino Rossi valuterà se continuare solo a metà stagione potrà comunque contare sul supporto ufficiale di YamahaMotoGP anche nel 2021.

.@ValeYellow46 will take until mid-2020 to decide whether he will remain an active rider in MotoGP in 2021. If he does continue, Yamaha offers to provide a Factory-spec bike and full engineering support



Read 👉 https://t.co/mKV7HpEZgM#MonsterYamaha | #MotoGP pic.twitter.com/Eaupwnbbvf — Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) January 29, 2020

Rossi Yamaha: il comunicato ufficiale

Valentino Rossi sarà un pilota del Team Yamaha Factory Racing MotoGP per la stagione 2020. Poi potrà scegliere se restare un pilota di Motogp anche nel 2021. Lo spiega in un comunicato ufficiale il team principal Lin Jarvis.

"Rossi valutarà la sua capacità di competere nella nuova stagione di Motogp dopo aver disputato le prime sette o otto gare del 2020. A Rossi la Yamaha assicurerà la disponibilità della moto di serie YZR-M1 con il pieno supporto tecnico".

Per il futuro Yamaha ha dato la possibilità a Valentino - nel caso decidessi di ritirarsi - di restare ambasciatore del marchio Yamaha continuando la collaborazione con i programmi di formazione dei giovani piloti della Riders Academy e del Yamaha VR46 Master Camp.

Rossi Yamaha: le parole di Valentino Rossi

"Per motivi dettati dal mercato dei piloti, Yamaha mi ha chiesto all'inizio dell'anno di prendere una decisione in merito al mio futuro. Coerentemente con quello che ho detto durante l'ultima stagione, ho confermato che non volevo affrettare alcuna decisione e avevo bisogno di più tempo." Queste le parole di Valentino Rossi affidate al comunicato stampa in cui di essere pronto per l'inizio della stagione, la 25esima nella sua carriera in motomondiale, la 21esima in prima classe, 15esima in Yamaha

++ in aggiornamento ++

La MotoGp è a una svolta: le voci si rincorrevano da ore. "Sono spiazzato". È l'ex manager di Valentino Rossi Carlo Pernat a rappresentare più di ogni altro il clima che si respira tra i fan del campione di Tavullia. La Yamaha ha rotto gli indugi nel mercato piloti rinnovando fino al 2022 il contratto a Maverick Vinales strappandolo alle mire della Ducati, e ora ha scelto di promuovere nel team ufficiale l'enfante prodige francese Fabio Quartararo.

Yahama ingaggia Quartararo per il team ufficiale​

Yahama rinnova Vinales

I‘m extremely happy to announce that I renew my contract with @YamahaMotoGP for 2021-2022. 🙏🔥 Our main objective is to be World Champion and try to bring Yamaha the number one honour again. I would like to say Thank you to Yamaha for their faith in me. 💙 Let's do it #12gang! pic.twitter.com/Pr8VubdqSV — Maverick Viñales (@mvkoficial12) January 28, 2020

E Valentino Rossi? Se le indiscrezioni saranno confermate per il nove volte campione del mondo Valentino Rossi si aprirebbero le porte dei team satellite della casa giapponese o - sigh - il ritiro dalle scene del motomondiale.

Ai microfoni di Gpone.com Carlo Pernat spiega come l'asso francese Quartararo sia diventato l'ago della bilancia "ancora più di Valentino".

"Yamaha ha voluto fare una prova di forza e penso non ne abbia nemmento parlato con Valentino. Se fino a ora lo avevano messo al corrente di tutte le loro decisioni, questa volta non l'hanno interpellato. L'idea che circola ora è quella di Valentino e suo fratello Luca Marini insieme, (in Petronas ndr), ma adesso è solo un'idea".

Per ora tutto tace dai diretti interessati. Quartararo e Rossi sono alle prese con gli allenamenti pre-stagionali, in montagna il talento francese...

... nel suo ranch marchigiano Valentino Rossi.

Training at the MotoRanch with the @VRRidersAcademy

📸 @camilss @ Motor VR 46 Ranch https://t.co/PKhOMJXpCh — Valentino Rossi (@ValeYellow46) January 28, 2020

In attesa dell'annuncio ufficiale appare certo che in MotoGP la Yamaha abbia deciso di puntare per il team ufficiale sul talento francese e non più sul 40enne pesarese - il cui contratto scade al termine della stagione 2020 - che nell’ultima intervista alla Gazzetta dello Sport aveva spiegato di non vedersi male in un team satellite, con Franco Morbidelli o in alternativa il fratello Luca Marini.

Yamaha pensiona Valentino Rossi?

La scelta della casa giapponese di puntare sul 25enne Vinales è dettata dai risultati: negli ultimi 3 anni il topgun spagnolo ha vinto 6 gare con la M1 mentre Valentino solo una, inoltre lo spagnolo è arrivato davanti in campionato all’italiano 2 volte su 3. Al suo fianco logico pensare alla giovane promessa francese. Insieme formerebbero un’accoppiata molto forte.