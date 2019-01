Schumacher, gli auguri della Ferrari nel giorno del suo compleanno

"Il nostro campione compie 50 anni. Siamo tutti con te Michael. Continua a combattere". La Ferrari, su Twitter, celebra i 50 anni di Michael Schumacher, vincitore di 5 dei suoi 7 titoli mondiali di Formula 1 alla guida di una monoposto della scuderia di Maranello. Il campione tedesco continua a combattere per recuperare dal grave incidente sciistico del dicembre 2013 sulle nevi francesi di Meribel.

Ieri la famiglia di Schumi ha diffuso un comunicato per presentare una nuova app dedicata alla sua carriera da pilota – un "museo virtuale" – e per rassicurare i suoi molti fan sulle condizioni di salute di Schumacher, che 5 anni fa si infortunò gravemente in un incidente di sci. Il comunicato dice che Schumacher è "nelle migliori mani" e che la sua famiglia sta facendo tutto quello che è "umanamente possibile per aiutarlo".

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Jean Todt - 72enne presidente francese della Fia e per quattordici anni, dal 1993 al 2007, responsabile della Gestione Sportiva Ferrari - ha ammesso di far visita al campione tedesco "un paio di volte al mese", non aggiungendo nulla sulle attuali condizioni di salute dell'ex ferrarista. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 è scomparso dalla scena pubblica da cinque anni, dopo il tragico incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 a Meribel, anniversario che cade a pochi giorni dal suo 50esimo compleanno, giovedì 3 gennaio.