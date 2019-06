Tottenham-Liverpool, dove vedere finale Champions League in diretta tv e streaming

La più attesa e importante partita del panorama calcistico europeo. E' il giorno della finale di Champions League 2019: al Wanda Metropolitano di Madrid si sfidano Liverpool e Tottenham. Calcio d'inizio alle ore 21.

Tottenham-Liverpool, dove vedere in tv e streaming (Rai e Sky)

Sulla pay tv, la finale è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, anche sul digitale terrestre e in 4K HDR per i clienti Sky Q. Calcio d’inizio alle ore 21.00 con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento di Beppe Bergomi; a bordocampo e per le interviste Alessandro Alciato, Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio.

Ma la partita è anche in chiaro: Tottenham-Liverpool sarà trasmessa da Rai1. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai1, dalle 20.35, subito dopo il Tg1 e, gratuitamente, anche su Rai 4K in Ultra Alta Definizione. La telecronaca è di Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordo campo di Alessandro Antinelli e le interviste di Aurelio Capaldi: pre e post partita, invece, andranno in onda dallo studio di Roma-Saxa Rubra, dove ci saranno Paola Ferrari, Alberto Rimedio e Paolo Rossi.

Per coloro che non saranno davanti alla tv, diretta streaming su RaiPlay e SkyGo.

Probabili formazioni

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Lucas Moura, Eriksen, Alli; Son. All. Pochettino

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

Klopp e Pochettino, le dichiarazioni prima della finale

"Non credo che qualcuno sia favorito, dobbiamo lavorare per guadagnarci un vantaggio domani. Ci danno per favoriti ma con loro abbiamo vinto le due sfide in Premier per 2-1 e nella seconda con un gol strano. Ho capito che una rovesciata dal limite dell'area può anche essere gol". Il tecnico del Liverpool, Juergen Klopp, rifiuta il ruolo di favorito nella finale di Champions League contro il Tottenham in programma domani al Wanda Metropolitano di Madrid. "Se fossi io il problema per cui si perdono le finali allora tutti si dovrebbero preoccupare -aggiunge l'allenatore tedesco in conferenza stampa ricordando le due finali di Champions League perse-. La mia carriera non è assolutamente sfortunata, sono il detentore del record per semifinali vinte ma se scrivessi un libro mi sa che non lo comprerebbe nessuno. Se poi si potessero scambiare le semifinali con le finali allora ne sarei felicissimo''.

"Con Manchester City sono la squadra migliore d'Inghilterra. Hanno fatto una grande stagione e meritano ogni elogio, il Liverpool ha tanta esperienza ma noi dobbiamo cercare di divertirci e vincere, perché anche noi vogliamo scrivere la storia". Così l'allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, alla vigilia della finale di Champions League contro il Liverpool di Juergen Klopp. "Il viaggio verso la finale è stato incredibile, e posso sottolineare che è un piacere gestire questa rosa di giocatori -aggiunge il tecnico argentino-. Sono orgoglioso di loro, sono aperti a tutto e seguono alla perfezione quello che io e il mio staff proponiamo. Domani la mia squadra sarà pronta a correre, a duellare e a divertirsi".