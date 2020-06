Auguri August, compie 20 anni e diventa il golden retriever più longevo al mondo

Questa cucciolona si chiama August, ha da poco compiuto i 20 anni di età e, secondo il GoldHeart Golden Retrievers Rescue, è diventata ufficialmente la golden retriever più longeva al mondo.

Nonostante il dolce aspetto di questa cagnolina, soprannimanta anche Augie, la vita non le ha sempre regalato momenti felici: abbandonata per ben due volte, nel 2014 è stata accolta dal Golden Retriever Rescue, in Nevada, Stati Uniti.

Poi la vera svolta: August è stata adottata da una coppia che vive ad Oakland, in Tennessee: ancora oggi vive con questa famiglia, che la accudisce con amore e le dona tutto l'affetto che merita.

Nonostante l'età avanzata e qualche piccolo acciacco, Augie è in buona salute e in buona compagnia: vive infatti con altri tre cani di nome Sherman, Bruce e Belle.