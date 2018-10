Investe uno scoiattolo e lo soccorre: poi arriva il colpo di scena

Durante il consueto giro in pattuglia, due agenti della polizia di Brooklyn Park in Minnesota, Stati Uniti, si sono fermati quando hanno visto un'auto con lo sportello aperto, ferma in mezzo alla carreggiata.

Vicino alla vettura, curvo sul ciglio della strada, vi era un giovane, Chris Felix, intento a 'rianimare' uno scoiattolo che aveva accidentalmente investito con la sua auto. L'animale sembra privo di sensi, poi arriva il colpo di scena: con uno scatto fulmineo lo scoiattolo torna in piedi e scappa verso il bosco.

Il filmato è stato diffuso su Facebook dal Dipartimento di Polizia di Brooklyn Park raccogliendo migliaia di condivisioni e centinaia di commenti.