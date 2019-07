Si tuffano in un lago tossico per ricevere like su Instagram e si ammalano

Sono diversi ormai gli instagrammer che hanno denunciato di essersi ammalati dopo aver fatto il bagno nelle acque di un laghetto che si trova sul Monte Nene in Spagna. Il caratteristico colore cristallino dello specchio d’acqua che si trova in Galizia, è dovuto alla contaminazione di pericolose sostanze chimiche di una ex miniera di tungsteno, risalente alla seconda Guerra Mondiale e abbandonata negli anni Ottanta.

Il caratteristico, ancorché tossico, lago in Galizia ha attirato per il colore delle sue acque numerosi Instagrammer: alcuni si sono limitati a posare nei pressi, altri invece si sono proprio tuffati. Chi si è fatto il bagno adesso lamenta problemi di irritazione a occhi e pelle. Un instagrammer locale ha raccontato al giornale Publico di aver deciso di farsi il bagno nel lago perché attratto dal suo colore turchese e di non aver visto nessun segnale di divieto di balneazione. Come conseguenza, si è trovato a combattere con vomito e rash cutaneo per due settimane.

Galicians of late capitalism bañándose nunha antigua mina de wolframio pic.twitter.com/NnSJAADDtP — Uxía (@uxiaabc) June 5, 2019

Le autorità locali hanno fatto sapere che l’esposizione prolungata o ripetuta può portare a seri problemi di salute. Nel 2018 il laghetto finì tra le immagini scelte per una campagna per promuovere il turismo locale. Dopo le proteste, l’agenzia turistica dovette eliminarla e scusarsi. Ma ormai il lago del Monte Neme era diventato famoso fra i cercatori dello scatto perfetto, a qualunque costo.