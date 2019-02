In aereo col figlio di 4 mesi, mamma regala caramelle e tappi per le orecchie ai passeggeri

Un piccolo di gesto di educazione e rispetto, quello della mamma di un bimbo di quattro mesi che, al momento di salire sul volo in partenza da Seul per San Francisco, ha pensato di distrubuire caramelle, tappi per le orecchie e un biglietto di scuse "anticipate" ai 200 passeggeri che avrebbero convidiso con loro quel viaggio di dieci ore.

Un passeggero ha fotografato la scena e ha condiviso la storia su Facebook, e la storia in poco tempo è diventata virale.