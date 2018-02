Il mistero del Boeing 737 abbandonato a Bali

Ormai si trova lì da anni, tanto da diventare un'attrazione turistica. Eppure ancora non è stato spiegato come sia arrivato un Boeing 737 in un campo di Bali. Un vero e proprio mistero su cui ancora non è stata fatta luce, nonostante si trovi lì da almeno due anni. Il velivolo, che attualmente si trova nei pressi dell'autostrada Raya Nusa Dua Selatan, a cinque minuti dalla famosa spiaggia di Pandawa, non ha badge identificativi o altri segni distintivi. Proprio per questo è stato impossibile capire chi lo abbia portato lì.

Alcuni media hanno avanzato l'ipotesi che l'aereo fosse “l'involucro” di un nuovo e originale ristorante, non portato a termine dal proprietario per mancanza di fondi. Ma si tratta soltanto di supposizioni, così come quelle sulla data di “atterraggio”.

Infatti non si hanno notizie certe sul giorno in cui è comparso, la testimonianza più 'antica' risale al 2016, quando lo youtuber Josh, di Exploring With Josh, ha girato un filmato durante il viaggio a Bali, fatto proprio per ammirare il Boeing abbandonato.

L'aereo è ormai diventato una meta turistica ed è visibile anche da Google Maps, ma non è l'unico gigante di ferro abbandonato sull'isola: vi è un altro Boeing misterioso che giace a Kedonganan accanto a un outlet di Dunkin Donuts.