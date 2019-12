Nessuno lascia il posto alla moglie incinta: il marito si trasforma in sedia

La dolcezza e l'amore come arma contro l'indifferenza. E' diventato un eroe del web un uomo che, all'interno di un ospedale, ha deciso di trasformarsi in una sedia per far accomodare la moglie incinta, visto che nessuno dei presenti aveva neanche accennato al gesto gentile. E' successo in un ospedale di Hegang, nella provincia di Heilongjiang nella Cina nord-orientale, e la scena, che sta facendo il giro del mondo, è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza.

La coppia si trovava nel nosocomio in quanto la donna, in dolce attesa, doveva sottoporsi ad una visita ginecologica. Come è possibile vedere dalle immagini, diffuse in Rete dalla polizia locale, la donna sembra far fatica a stare in piedi, ma nessuna delle persone sedute nella corsia si offre di cedere il posto, anzi, tra chi fa finta di niente e chi è impegnato con il cellulare, nessuno si accorge della necessità della futura mamma.

Nessuno tranne lui, l'amorevole marito, che prende una decisione che per molti potrebbe sembrare umiliante, ma senza dubbio carica d'amore: si siede per terra e dice alla moglie di appoggiarsi su di lui, così da trovare sollievo. La donna, visibilmente stanca, inizia a massaggiarsi le gambe indolenzite, mentre il marito la 'coccola' ancora porgendole una bottiglietta d'acqua.

Il filmato, condiviso sui social media, ha provocato reazioni diverse, tra chi attacca il comportamento indifferente dei presenti e chi elogia quello del marito: "Quell’uomo potrebbe reggere da solo tutto il cielo".