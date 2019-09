L'orsetto smarrito ritrova la mamma: il primo caso documentato in Italia

Arriva dal Parco nazionale d'Abruzzo una bellissima storia a lieto fine, un caso mai documentato in Italia prima d'ora. Per la prima volta un cucciolo di orso marsicano, trovato da solo lo scorso 15 agosto lungo una strada, è riuscito a ricongiungersi con la madre grazie all'aiuto dei Tecnici del Servizio Scientifico e di Sorveglianza del Parco.

Catturato meccanicamente, senza anestesia, e come si vede nel video, rilasciato in quota, in un'area in cui sono presenti le femmine si è allontanato immediatamente dagli operatori. Dopo due giorni il personale del Parco ha avuta la certezza che si era ricongiunto alla madre, che ha altri due cuccioli. Il lieto fine è stato ripreso con una telecamera, con il video dell'incontro tra l'orsetto e la sua mamma che è stato postato sulla pagina Facebook del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise: il filmato ha accumulato sui social migliaia tra condivisioni, commenti e like.