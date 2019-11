Avvistato un pesce col volto umano: il video diventa virale, ma la realtà è un'altra

Negli ultimi giorni è diventato virale sul web un video girato sulle sponde di un piccolo lago situato nei pressi del villaggio di Miao nel Kunming, capoluogo della provincia dello Yunnan, in Cina Meridionale. Nel filmato veniva ripresa una carpa durante il suo avvicinamento alla riva, fin qui nulla di strano, se non fosse che il pesce in questione aveva un muso con dei chiari lineamenti umani.

Una donna, che si trovava lì in quel momento, ha ripreso la scena e ha pubblicato le immagini sul social network cinese Weibo: da lì il video è arrivato ovunque, tra YouTube, Facebook e Twitter. In effetti, come è possibile vedere dalla immagini pubblicate in Rete da un'emittente cinese, il pesce sembra proprio avere un viso dalle caratteristiche umanoidi, quasi come se stesse indossando una maschera.

Ma, come spesso accade in questi casi, la realtà è ben diversa. In verità il muso della carpa non ha nulla di strano: sono alcune macchie e ombre, oltre ai riflessi dell'acqua, a dare l'impressione di avere di fronte un volto umano. Ci sono due puntini neri che sembrano degli occhi, due linee verticali che ricordano il naso, mentre un altro lineamento orizzontale ha la parvenza di una bocca. Niente spiegazioni strampalate o miscugli genetici quindi, ma soltanto un effetto ottico molto impressionanti.

Tra l'altro, non si tratta della prima volta in cui vengono avvistati pesci che sembrano avere fattezze umane, dei casi simili erano già avvenuti in Taiwan e in Gran Bretagna.