Vuole scappare dal ristorante senza pagare: finisce molto male

E' finito in maniera clamorosa il maldestro tentativo di una donna di scappare dal ristorante senza pagare il conto. Come mostrano le immagini girate all'interno del ristorante Sombrero! Mexican Grill di Garden Grove, in California, una ragazza, con tutta probabilità sotto l'effetto di stupefacenti, si è prima nascosta in bagno, per poi tentare la fuga dal locale attraverso le condutture dell'aria. Ma le cose non sono andare come previsto.

Il soffitto non ha retto il peso della donna, che è precipitata nel bel mezzo del ristorante, tra gli sguardi sorpresi di clienti e camerieri. Per fortuna lo scricchiolio del soffitto ha messo in allarme le persone che si trovavano sedute in quella zona della sala, permettendogli di spostarsi prima che il soffitto crollasse. La scena è stata ripresa con il cellulare da uno dei clienti, che ha poi postato le immagini su YouTube. In poco tempo il video ha accumulato migliaia di visualizzazioni.