Il trasloco sull'acqua: la casa si sposta via mare

Al giorno d'oggi, a chi non è mai capitato di dover cambiare casa, dovendo prendere tutte le proprie cose e riempire montagne di scatoloni. Ma capita anche che sia la casa a doversi spostare da una città all'altra, un po' come l'incredibile trasloco avvenuto nel Maryland, negli Stati Uniti, in cui un'intera abitazione è stata sposta via mare.

Come documentano i video diffusi su YouTube, un edificio del 1764 è stato letteralmente "sradicato" dalla sua sede originaria e trasportato via mare su una chiatta a Queenstown, dopo un viaggio di circa 80 km. Il proprietario della casa, Christian Neeley, ha acquistato l'edificio per 500.000 dollari e intende ristrutturarlo per donarlo ai propri genitori.