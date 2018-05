Apple riparte da iOS 12 e lancia i "messaggi su iCloud" con iOS 11.4

Apple vuole espandere l'NFC sugli iPhone, che oggi sfruttano la tecnologia solo per effettuare pagamenti attraverso la tecnologia proprietaria Apple Pay. A rivelarlo è The Information che spiega come con il prossimo aggiornamento software, il modulo integrato sugli iPhone sarà abilitato a nuova funzionalità: probabile che questo avverrà durante la WWDC insieme al debutto di iOS 12.

L’edizione 2018 della Worldwide Developers Conference di Apple, avrà luogo dal 4 all’8 giugno al McEnery Convention Center di San Jose. Nell’appuntamento annuale che la casa di cupertino dedica agli sviluppatori Apple è solita mostrare al mondo le proprie novità in arrivo in ambito software e hardware. La WWDC 2018 sarà trasmessa in diretta streaming dal 4 giugno alle 19:00.

WWDC 2018, 4 giugno​: che cosa presenta Apple

Le novità "classiche" non mancheranno: alla WWDC 2018 vedremo aggiornamenti per Mac, Apple Watch e Tv e sopratutto il debutto della nuova versione dell'Os per iPhone e iPad, iOS 12.

Si tratterà per lo più di modifiche sotto il cofano, ma non mancheranno migliorie che renderanno i gadget anche più divertenti e versatili. Ma il ruolo chiave di questa conferenza sarà il tratto che unisce tutte queste piattaforme, ovvero il loro legame per creare un ecosistema completo, attraverso soprattutto l'intelligenza artificiale che si appoggia sull'assistente vocale di casa Apple, Siri.

Arriva Apple iOs 11.4: messaggi in iCloud

Con il rilascio di iOS 11.4 Apple lancia la sua funzione "Messaggi in iCloud" annunciata quasi un anno fa. Con i messaggi su iCloud Apple:

Memorizza in iCloud tutti i tuoi messaggi, sia iMessage che SMS, da tutti i tuoi dispositivi;

Memorizza foto, allegati e vecchi messaggi dai tuoi dispositivi in ​​iCloud, salvando lo spazio di archiviazione locale sul tuo telefono;

Quindi se acquisti un nuovo iPad, iPhone o Mac, Messaggi su iCloud sincronizzerà l'intera cronologia dei messaggi su di esso, invece di mostrare solo i messaggi appena ricevuti

Per abilitare i "messaggi in iCloud" gli utenti dovranno scegliere di accedere all'app Impostazioni -> Pagina ID Apple -> iCloud, quindi attivare Messaggi. Come misura di sicurezza, gli utenti devono disporre dell'autenticazione a due fattori attivata; in caso contrario, l'abilitazione di Messaggi su iCloud creerà automaticamente una procedura dettagliata per aiutarti a configurarla (e, in realtà, dovresti farlo comunque). Su un Mac, vai all'app Messaggi, vai su Preferenze e seleziona la casella "Messaggi in iCloud" per abilitarlo. Dovrai accenderlo manualmente su base dispositivo per dispositivo per tutti i tuoi dispositivi con cui desideri utilizzare Messaggi in iCloud.

I messaggi in iCloud potrebbero occupare un po' più di spazio nel tuo spazio di archiviazione iCloud, benché il backup di ogni dispositivo sarà più piccolo poiché non includerà più la maggior parte dei tuoi messaggi e allegati memorizzati a livello locale.

Che cosa cambia con iOs 11.4

iOS 11.4 fornisce supporto per le coppie stereo di HomePod, introduce la funzionalità “Messaggi su iCloud” e include AirPlay 2 che, tra le diverse novità, supporta anche l'opzione audio multistanza. L'aggiornamento include inoltre ulteriori miglioramenti e correzioni di errori.

AirPlay 2

Controlla il tuo impianto audio domestico e gli altoparlanti compatibili con AirPlay 2.

Riproduci contemporaneamente e in modo sincronizzato musica sui diversi altoparlanti di casa compatibili con AirPlay 2.

Utilizza gli altoparlanti compatibili con AirPlay 2 dal Centro di Controllo, dal blocco schermo o tramite i controlli AirPlay integrati delle diverse app su iPhone o iPad.

Utilizza Siri per controllare gli altoparlanti compatibili con AirPlay 2 da iPhone, iPad, HomePod o Apple TV.

Rispondi a una telefonata o gioca su iPhone e iPad senza interrompere la riproduzione di contenuti sugli altoparlanti compatibili con AirPlay 2.

Coppie stereo di HomePod

L'aggiornamento consente di configurare una coppia stereo di HomePod utilizzando iPhone o iPad.

La coppia stereo di HomePod rileva automaticamente la propria posizione nella stanza e bilancia il suono in base a dove sono disposti gli altoparlanti.

Grazie all'avanzata tecnologia beamforming, capace di orientare il segnale audio in una determinata direzione, l’aggiornamento fornisce prestazioni sonore migliori rispetto a una coppia stereo tradizionale.

Per supportare le coppie stereo, HomePod esegue automaticamente l'aggiornamento a meno che l'opzione di aggiornamento automatico non sia stata disabilitata sull'app Casa.

Messaggi su iCloud

L'opzione consente di salvare messaggi, foto e altri allegati su iCloud e permette di liberare spazio sul tuo dispositivo.

L'opzione consente di visualizzare tutti i messaggi quando esegui l'accesso tramite lo stesso account iMessage su un nuovo dispositivo.

I messaggi e le conversazioni che elimini verranno istantaneamente rimossi su tutti i tuoi dispositivi.

Per attivare “Messaggi su iCloud”, abilita l'opzione in Impostazioni > [nome utente] > iCloud.

Le conversazioni vengono codificate tramite crittografia end-to-end.

Ulteriori miglioramenti e correzioni di errori

Consente ai docenti di assegnare ai propri studenti attività di lettura su iBooks tramite l'app Schoolwork.

Risolve un problema per cui, con alcune sequenze di caratteri, l’app Messaggi poteva chiudersi in modo inatteso.

Risolve un problema dell'app Messaggi per cui alcuni messaggi potevano non venire visualizzati nell'ordine corretto.

Risolve un problema di Safari che poteva impedire di eseguire il login o di accedere ai file su Google Drive, Google Docs e Gmail.

Risolve un problema che poteva impedire la corretta sincronizzazione dei dati dell'app Salute.

Risolve un problema che impediva agli utenti di modificare le app a cui consentire l'accesso ai dati sanitari.

Risolve un problema per cui le app venivano visualizzate in posizioni non corrette sulla schermata Home.

Risolve un problema per cui l'audio di CarPlay poteva risultare distorto.

Risolve un problema per cui, su alcuni veicoli, riproducendo musica tramite Bluetooth o USB, non era possibile selezionare brani da iPhone.

Per informazioni sul contenuto di sicurezza di questo aggiornamento, vai al sito web ufficiale di Apple.