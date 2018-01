Facebook apre un centro di formazione in Italia (alla Francia 10 milioni per lo sviluppo della Ai)

"Facebook si impegna a formare 1 milione di imprese e persone in Europa entro il 2020". Lo annuncia il social network precisando che l'obiettivo fa parte del lancio del Facebook Community Boost Europeo, un programma di Facebook per aiutare le imprese dell'Unione europea a crescere e a fornire a un numero maggiore di persone in Europa le competenze digitali.

La società di Menlo Park si impegna ad aprire di tre nuovi centri dedicati alle competenze in Italia, Spagna e Polonia entro la fine del 2018.

Ma l'investimento più sostanzioso sarà sostenuto in Francia dove la società della "F blu" supporterà lo sviluppo di programmi dedicati all'intelligenza artificiale con 10 milioni di euro.

Facebook assume: 30 dottorati e 30 ingegneri

Per potenziare lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale saranno aumentati da 10 a 40 i dottorati di ricerca presso il centro di ricerca sul'lA di Facebook a Parigi, concedendo borse di studio agli studenti e finanziando 10 server e dataset aperti a disposizione delle istituzioni pubbliche francesi. Oltre a questo investimento, verrà raddoppiato anche il team di ricercatori e ingegneri portandolo da 30 a 60.

"Facebook lavorerà a fianco delle piccole imprese e delle start-up per aiutarle a crescere e assumere dipendenti. Inoltre, stiamo sviluppando programmi per mettere a disposizione delle persone le competenze e le risorse di cui hanno bisogno per ottenere posti di lavoro o mettere in pratica le proprie idee".

I tre nuovi community hub in Italia, Spagna e Polonia saranno gestiti in collaborazione con organizzazioni locali, offrendo formazione in digital skill, alfabetizzazione mediatica e sicurezza per i gruppi sottorappresentati. Questi seguiranno il modello di successo del Digitales Lernzentrum di Facebook a Berlino, inaugurato lo scorso anno in collaborazione con la ReDI School of Digital Integration.

Facebook collaborerà con Freeformers per offrire formazione a 300.000 persone in Europa, in Italia, nel Regno Unito, in Francia, Germania, Polonia e Spagna. Per 75.000 persone la formazione avverrà in aula, per le altre in maniera virtuale. Tutti i corsi saranno personalizzati, quindi a chi già possiede forti competenze potrebbe essere insegnato come programmare, ad altri come aprire un conto in banca online.



L'iniziativa Boost Your Business di Facebook ha contribuito alla formazione di centinaia di migliaia di piccole imprese a livello globale e oltre 1 milione di queste hanno utilizzato Blueprint, l'hub gratuito di apprendimento online di Facebook. Allo stesso modo, piu' di 70 milioni di piccole imprese utilizzano il nostro strumento gratuito Pages per promuovere la loro presenza online. Secondo l'ultima ricerca di Morning Consult in collaborazione con il Lisbon Council e Facebook, l'uso del digitale da parte delle piccole imprese si traduce in nuovi posti di lavoro e opportunita' per le comunita' in tutta Europa".

Nella nota di Facebook osserva che il 35% delle piccole e medie imprese su Facebook intervistate in Italia, Francia, Germania, Polonia, Spagna e Regno Unito afferma di aver costruito la propria attivita' su Facebook; e il 49% afferma di aver assunto piu' dipendenti grazie alla crescita registrata dopo l'iscrizione a Facebook. Il 57% di queste piccole e medie imprese afferma di aver incrementato le vendite grazie alla presenza su Facebook; e il 60% che la piattaforma li aiuti a vendere prodotti in altre citta' e paesi. Il 67% delle piccole e medie imprese afferma che, in fase di assunzione, le competenze digitali e la conoscenza dei social media sono tanto importanti quasi quanto il luogo in cui il candidato ha studiato. Siamo impegnati ad investire nelle piccole imprese e nelle loro comunita', e condividiamo cio' che impariamo lungo il percorso. Potete rimanere aggiornati sui nostri programmi di formazione per le imprese e condividere i vostri commenti qui".