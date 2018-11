Moovit fornirà i dati sul trasporto pubblico per le mappe di Microsoft Azure

L'annuncio è arrivato oggi: le informazioni di Moovit, il più grande archivio dati riferito alla mobilità urbana e App più utilizzata al mondo per i mezzi pubblici, verranno integrate da Azure Maps per aiutare gli sviluppatori a creare applicazioni a supporto di miliardi di pendolari in tutto il mondo. La collaborazione prevede l’utilizzo dei dati ed API’s di Moovit all’interno di Microsoft Azure e la migrazione di altri suoi prodotti all’interno della piattaforma. Microsoft portà anche integrare i dati sul trasporto pubblico di Moovit all’interno delle sue applicazioni e servizi. Ad esempio, Azure Maps potrebbe fornire notifiche attraverso Microsoft Cortana in merito al tragitto giornaliero di una persona offrendo informazioni sullo stato dei mezzi pubblici in tempo reale.

Cos'è Moovit

App più ricche utilizzando informazioni per i mezzi pubblici

L'integrazione dei dati di Moovit in Azure Maps consentirà agli sviluppatori di creare app più ricche utilizzando informazioni per i mezzi pubblici. Le informazioni fornite includeranno la pianificazione del viaggio da A a B, le stazioni vicine, le fermate e le linee con opzioni di viaggio multimodali. Verranno inoltre incluse le informazioni sulle linee come gli arrivi programmati e in tempo reale, l'elenco delle fermate e i percorsi, nonché itinerari dettagliati e multimodali, avvisi di servizio e mappe.

"I dati sulla mobilità di alta qualità di Moovit e servizi multimodali leader a livello mondiale si integrano perfettamente con la gamma di offerte di Microsoft Azure Maps per gli sviluppatori di app", ha dichiarato Nir Erez, Co-Founder e CEO di Moovit. "Siamo lieti di lavorare con una società di livello mondiale come Microsoft e integrare le nostre APIs in Azure Maps in modo che gli sviluppatori possano creare app migliori per le persone che si muovono in tutto il mondo", ha concluso Erez. "Sia gli sviluppatori che i clienti hanno chiesto una soluzione di mappatura completa che unisca la posizione con i dati del trasporto pubblico per fornire un informazione completa", ha affermato Tara Prakriya, Group Program Management per Azure Maps e Vicoli Connessi, Microsoft. "Offrendo informazioni sulla posizione insieme a dati sul trasporto pubblico all’interno di Microsoft Azure Maps, gli sviluppatori non solo possono creare applicazioni più sofisticate e più intelligenti in tempo reale basate sulla posizione, ma i nostri clienti dei servizi cloud nei diversi settori come automobilistico, pubblico, manifatturiero e sanità, saranno in grado di sfruttare questi dati per continuare a migliorare il modo in cui le persone si spostano ottenendo l'accesso ai servizi a livello globale. Microsoft è impegnata ad aiutare le industrie nel capire la migliore opzione per aiutare i loro dipendenti, clienti e servizi sul campo. La copertura mondiale di Moovit consentirà a Azure di fornire ai propri clienti servizi per il trasporto pubblico più completi e accurati ", ha concluso Prakriya.

Tutte le informazioni su Moovit

Moovit (www.moovit.com) è il più grande archivio di informazioni riferito alla mobilità urbana e App più utilizzata al mondo, da chi desidera spostarsi con i mezzi pubblici. Moovit semplifica gli spostamenti, rendendoli facili, convenienti e soprattutto intelligenti. Combinando dati pubblici forniti da aziende del trasporto e autorità locali con le informazioni live fornite dalla sua community, Moovit offre agli utenti un’istantanea del trasporto pubblico insieme al percorso migliore da seguire per gli spostamenti. Nominata “Best Local App” da Google nel 2016 e una delle “Apple Best Apps” del 2017, Moovit lanciata nel 2012 ha oggi 300 milioni di utenti. Moovit raccoglie oltre quattro miliardi di dati in forma autonoma quotidianamente, rendendolo il più grande archivio di dati relativi al trasporto pubblico al mondo. La raccolta dei dati è coadiuvata dal suo network di oltre 450.000 editori locali detti “Mooviters”. Questi utenti appassionati, aiutano a mappare e mantenere aggiornate le informazioni anche in quelle città che altrimenti sarebbero prive di informazioni per il pubblico. Le informazioni raccolte dai Mooviters incidono per il 65% delle centinaia di città che Moovit aggiunge ogni anno sull’applicazione, rendendola la Wikipedia del trasporto pubblico.

Moovit è anche un precursore del MaaS, Mobility as a Service (Mobilità come Servizio ndt). L’azienda, infatti, aiuta le persone a cambiare il modo in cui fruiscono la mobilità grazie alla perfetta integrazione di differenti forme di trasporto come bus, tram, carpooling e biciclette nella sua applicazione. Nel 2017 Moovit ha lanciato Smart Transit Suite, insieme di strumenti online destinati a città, governi e operatori del trasporto locale al fine di sviluppare e migliorare la mobilità urbana locale. Moovit è disponibile gratuitamente su iOS, Android e Web in oltre 2600 città in 85 nazioni e può essere usato in 44 lingue diverse. Oltre 100 città ed eventi globali, come le Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, utilizzano Moovit come loro applicazione per il trasporto urbano ufficiale.