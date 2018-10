World Usability Day Rome 2018, la tecnologia tra etica e linguaggio

Design for Good or Evil: il design buono, quello che guida le persone e rispetta i propri utenti-, ma anche il design cattivo, in cui i principi e le regole condivise per creare interfacce e prodotti usabili sono sovvertite e gli utenti vengono condotti su percorsi ingannevoli. E’questo il focus su cui si confronteranno gli oltre 20 speaker italiani e internazionali durante le due giornate della quinta edizione del World Usability Day Rome, in programma per l’8 e il 9 novembre a Parco Leonardo, Fiumicino (Roma).

PER UNA TECNOLOGIA ETICA E UN’ETICA DELLA TECNOLOGIA - La tecnologia non è mai neutrale, ma è piena di inevitabili ripercussioni politiche, sociali e morali: è partendo da questo presupposto che Cennydd Bowles, scrittore, serial public speaker e digital products designer- con aziende come Twitter, Ford, Cisco e BBC tra i suoi clienti-, aprirà i lavori della quinta edizione del WUDRome. Un viaggio attraverso le sfide che le nuove tecnologie impongono alle aziende- AI, Sorveglianza Globale, IoT, veicoli a guida autonoma- in un processo ancora tutto da definire.

E una sfida, a designer e ingegneri, a creare prodotti positivi per le nuove generazioni, in una sessione che esplorerà e illuminerà ogni implicazione etica delle tecnologie emergenti.

Insieme con lui, Lorenzo Fabbri, Head of Content Design del Team per la Trasformazione Digitale, sull’ importanza delle parole e la conseguente necessità, per UX writer, tech writer e content designer, di integrare efficacemente un corretto linguaggio verbale all’interno di un design system: per arginare il diluvio di scorrettezze, cattive traduzioni, duplicazioni dannose, ingenuità e inutili complicazioni linguistiche. E Katy Arnold, Head of User Research The Home Office Gov UK, che illustrerà i progressi compiuti negli ultimi anni dall’amministrazione britannica nella modernizzazione dei servizi al pubblico, rilasciati con successo in una nuova veste che tiene conto principalmente dell’elemento più importante: l’utente finale.

IL DESIGN PER COSTRUIRE UNA REALTA’ MIGLIORE - “Viviamo in un’epoca post-digitale e investigare i bisogni seguendo i principi dello Human Centered Design diventa imprescindibile” spiega Carlo Frinolli, CEO Nois3- “Come Designer abbiamo una responsabilità enorme: possiamo influenzare i comportamenti delle persone nel modo in cui progettiamo di soddisfare i loro bisogni. Non dobbiamo quindi dimenticarci o tralasciare elementi che possano essere usati contro gli interessi delle stesse persone per cui progettiamo, né dobbiamo sottovalutare l'impatto che alcune scelte, magari con un ritorno di brevissimo termine, possano avere su un periodo più lungo. Per questo, nel bene o nel male, dobbiamo ricordarci del nostro ruolo e costruire insieme una realtà migliore”

Tra gli altri ospiti, Pietro Gregorini, Art Director Solo in cartolina; Matteo Cadeddu- Membership & Engagement Manager di Change.org; Federica Fragapane, Visual & Information Designer, presente a WUDRome con uno speech dal titolo “The Stories behind a line. Una narrazione visiva del viaggio di sei richiedenti asilo”.

World Usability Day:

Il World Usability Day è la Giornata Mondiale dell’Usabilità, nata nel 2005 come iniziativa della Usability Professionals Association (UXPA) per garantire che i servizi e i prodotti importanti per la vita umana siano di più facile accesso e più semplici da usare.

Ogni anno, il secondo giovedì del mese di novembre, sono più di 200 gli eventi organizzati in oltre 43 paesi di tutto il mondo per sensibilizzare la popolazione e formare i professionisti a proposito degli strumenti e delle problematiche centrali per la ricerca, lo sviluppo e la pratica di una buona usabilità.

Nel corso delle quattro edizioni romane sono stati coinvolti oltre 50 speaker e più di 1000 partecipanti.

Organizzato per il quinto anno consecutivo dalla Experience Design Agency nois3, il World Usability Day porta avanti la mission di diffondere buone pratiche di progettazione e user centered design, e si inserisce in un network verticale ampio e consolidato negli anni.



Gallery