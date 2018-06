Banda dei borseggi: le ragazze dal cappello di paglia | Video

Ieri a Firenze la polizia ha arrestato 4 cittadine bulgare - di età compresa tra i 22 e i 50 anni - fermate dopo che una signora inglese, seduta con il marito al tavolo di un locale, si era improvvisamente ritrovata senza la borsa.

Coordinati dal vice questore Roberto Sbenaglia, cinque agenti in borghese del commissariato di Rifredi Peretola da oltre un’ora stavano monitorando a distanza ogni singolo movimento del gruppetto che già in zona Santa Maria Novella aveva insospettito i poliziotti impegnati, fin dalla mattina, in uno specifico servizio antiborseggio per le strade cittadine.



In poco tempo, le quattro donne sono state viste più volte entrare nei negozi insieme ai turisti, senza mai acquistare niente, guardandosi continuamente le spalle e, cosa alquanto isolita, indossando a turno "cappelli di paglia". Intorno alle 19.00, arrivate sul Lungarno Acciaiuoli, tre sono entrate in un bar, mentre la quarta è rimasta fuori ad osservare la strada. Dopo un minuto la più giovane del gruppo è uscita velocemente dal locale con qualcosa nascosto proprio sotto un cappello di paglia, seguita, a distanza di poco tempo, dalle altre due.



Il gruppetto si è poi separato, ma gli agenti si sono coordinati alla perfezione raggiungendo e fermando le fuggitive nei pressi di piazza Santa Trinita. La polizia ha anche recuperato la borsa rubata abbandonata a terra in via delle Terme.