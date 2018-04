In 60 secondi svaligiano il furgone per strada, lei pubblica il video su facebook

Evidentemente avevano già tutto organizzato e conoscevano benissimo le abitudini della loro vittima perché il furto che hanno commesso è letteralmente da film. Agli amanti del cinema non potrà non venire in mente "Fuori in 60 secondi", il film in cui Nicolas Cage doveva rubare in una sola notte ben 52 auto. In questo caso la storia è diversa, ma le tempistiche sono le stesse. Succede a Bruino, dove due banditi si parcheggiano vicino a un furgoncino e in soli 60 secondi lo derubano di tutto quel che ha dentro.

A denunciare il fatto è la vittima stessa che su un gruppo Facebook ha pubblicato le immagini di una telecamera di sorveglianza che ha ripreso l'intera scena. In molti hanno commentato il suo post e hanno solidarizzato con lei che ha prontamente precisato che ha anche sporto denuncia alla polizia. Sì, perché un post su un social network non basta a trovare i ladri. Le forze dell'ordine hanno anche a disposizione la registrazione della videocamera di sorveglianza di piazza Alba Serena, quella che possiamo considerare la vera e propria scena del crimine.

