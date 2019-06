Addio a Ruben, il cagnolone dei vigili del fuoco. Il toccante ricordo dei suoi amici pompieri

MILANO - Alla caserma di via Sardegna era arrivato quasi per caso: la sua padrona non aveva più potuto prendersi cura di lui e così il labrador era stato adottato dai vigili del fuoco, diventando un vero e proprio componente della squadra. Parliamo di Ruben, un magnifico cagnolone diventato una sorta di mascotte per i vigili del fuoco che lo hanno accolto come si accoglie uno di famiglia. Ruben è morto lo scorso 3 giugno. Aveva 14 anni.

I vigili del fuoco non lo vedranno più scondinzolare tra i cortili della caserma tra autoscale, autopompe e mezzi dei nuclei speciali, sempre a caccia di coccole. Non c'era passante o bambino che passasse vicino alla caserma che non lo accarezzasse.

Ruben aveva tentato di intraprendere la carriera da cane da salvataggio, ma era stato scartato alla selezione. Era così diventato un "vigile del fuoco ausiliario", non salvava vite sul campo ma regalava sorrisi ai pompieri dopo le giornate di lavoro.

Proprio loro si erano autotassati per le vaccinazioni, le crocchette e tutte le sue necessità. Era diventato la mascotte del comando, tanto da meritarsi una pagina Facebook. Ora Ruben non c'è più, spirato a causa degli acciacchi della vecchiaia. E i vigili del fuoco, oltre che con un video, lo hanno ricordato con un messaggio affettuoso e una sua foto con un fazzoletto rosso attorno al collo: la sua divisa, il suo orgoglio.