"Sei del Bangladesh?". Poi il pestaggio a colpi di mazze da baseball

Due aggressioni a sfondo razziale avvenute a poche ore di distanza nel centro storico di Napoli. La denuncia arriva dal centro sociale ex Opg - Je so' pazzo che su facebook pubblica la testimonianza delle vittime. Abrar, 43enne pakistano, racconta il brutale pestaggio di cui è stato vittima dall'ospedale Cardarelli dove si è recato per farsi medicare.

"Tornavo al lavoro – dice Abrar in un video -, ero su Corso Umberto quando ho incrociato un gruppo di adolescenti, ragazzi e ragazze con mazze da baseball. Uno di loro mi chiede se sono del Bangladesh, gli dico di no e riprendo a camminare. Poi vengo colpito alla testa, e anche gli altri cominciano a colpirmi e a offendermi".

Abrar racconta di aver iniziato a correre e di essersi rinchiuso in casa. La prognosi per le botte subite è di cinque giorni. "Non è la prima volta, mi è già successo di essere vittima di attacchi razzisti, ed è successo anche a persone che conosco. Questa cosa va fermata".



Poche ore dopo, spiegano dal centro sociale, un altro episodio simile: "Un ragazzo bengalese è stato aggredito, gli hanno aperto la testa ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Loreto Mare". I due episodi sembrerebbero riconducibili allo stesso gruppo di adolescenti armati di mazze da baseball.