Renzi a Prodi: "Italia Viva uno yogurt? Parla er mortadella"

Italia Viva? "E' un bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per via dei fermenti vivi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema". Così Romano Prodi in un'intervista uscita qualche giorno fa si era espresso sul nuovo partito dell'ex premier. La risposta di Renzi, altrettanto sarcastica, è arrivata oggi a "L'Aria che tira", su La7. Ospite di Myrta Merlino Renzi non le ha mandate a dire: "Prodi e lo yogurt? Con affetto posso dirgli che Romano Prodi dovrebbe essere l'ultimo a parlare di cibo e politica, visto che lo chiamavano er Mortadella...''. Di fronte al vasetto di yogurt portato in studio, il senatore ha assicurato con il sorriso che la scadenza del Conte bis ''sarà la scadenza naturale della legislatura''.