Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 1º maggio: 269 morti nelle ultime 24 ore

Coronavirus, il bollettino di oggi, venerdì 1 maggio 2020 con i numeri forniti dalla Protezione civile con i nuovi casi positivi, i casi totali, i guariti e i morti per Covid-19. In calo il numero quotidiano dei morti e dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore 269 morti. 74000 tamponi eseguiti, con rapporto casi/tamponi al 2,6%.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 207.428, con un incremento rispetto a ieri di 1.965 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.943, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.578 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 116 pazienti rispetto a ieri. 17.569 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 580 pazienti rispetto a ieri. 81.796 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 269 e portano il totale a 28.236. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 78.249, con un incremento di 2.304 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 36.473 in Lombardia, 15.562 in Piemonte, 9.484 in Emilia-Romagna, 7.779 in Veneto, 5.373 in Toscana, 3.518 in Liguria, 4.446 nel Lazio, 3.211 nelle Marche, 2.753 in Campania, 1.293 nella Provincia autonoma di Trento, 2.947 in Puglia, 2.171 in Sicilia, 1.115 in Friuli Venezia Giulia, 1.911 in Abruzzo, 757 nella Provincia autonoma di Bolzano, 204 in Umbria, 744 in Sardegna, 92 in Valle d’Aosta, 727 in Calabria, 193 in Basilicata e 190 in Molise.

Bollettino oggi venerdì 1 maggio 2020

Totale casi: 207.428 (+1.965)

Morti: 28.236 (+269)

Guariti: 78.249 (+2.304)

Tamponi: 2.053.425 (+74.208)

Terapia intensiva: 1.578 ( -116 )

Coronavirus, i bollettini delle Regioni di oggi

Il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in ogni regione:

Lombardia 76.469 (+737, +1%; ieri erano stati +598)

Emilia-Romagna 25.644 (+208, +0.8%; ieri erano stati +259)

Veneto 18.098 (+138, +0.8%; ieri erano stati +135)

Piemonte 26.684 (+395, +1.5%; ieri erano stati +428)

Marche 6.275 (+28, +0.4%; ieri erano stati +37)

Liguria 8.126 (+133, +1.7%; ieri erano stati +104)

Campania 4.444 (+21, +0.5%; ieri erano stati +13)

Toscana 9.445 (+93, +1%; ieri erano stati +60)

Sicilia 3.194 (+28, +0.9%; ieri erano stati +26)

Lazio 6.672 (+56, +0.8%; ieri erano stati +71)

Friuli-Venezia Giulia 3.041 (+16, +0.5%; ieri erano stati +15)

Abruzzo 2.948 (+18, +0.6%; ieri erano stati +7)

Puglia 4.099 (+27, +0.7%; ieri erano stati +43)

Umbria 1.393 (+1, +0.1%; ieri erano stati +1)

Bolzano 2.528 (+10, +0.4%; ieri erano stati +11)

Calabria 1.112 (+4, +0.4%; ieri erano stati +6)

Sardegna 1.313 (+18, +1.4%; ieri erano stati +5)

Valle d’Aosta 1133 (+5, +0.4%; ieri erano stati +4)

Trento 4.132 (+16, +0.4%; ieri erano stati +47)

Molise 300 (+2, +0.7%; ieri +1)

Basilicata 378 (+11, +3, ieri +1)

In Veneto 84 casi di nuovi positivi al Coronavirus rispetto a ieri, per un totale di 18.098 soggetti colpiti dall'infezione dall'inizio dell'epidemia. Sembra rallentare la curva dei decessi: sono 5 le vittime in più rispetto a ieri sera, numero che sale a 20 nelle ultime 24 ore, per un totale 1.479 morti (tra ospedali e Rsa).

In Toscana sono 9.445 i casi di positività al coronavirus, 93 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 10% e raggiungono quota 3218. I test eseguiti hanno raggiunto quota 146.456, 4.607 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.800. Gli attualmente positivi sono oggi 5.373, il 3,8% in meno di ieri. Ancora 28 ricoveri in meno rispetto a ieri. Si registrano 12 nuovi decessi: 4 uomini e 8 donne con un'età media di 86,2 anni.

Invariato per il secondo giorno consecutivo il bilancio dei morti in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Secondo quanto riferisce l'Unità di crisi della Regione Campania, nel consueto bollettino del pomeriggio basato sui dati aggiornati alle 23.59 del giorno precedente, sono 359 le persone affette da Covid-19 decedute in regione. Cresce ancora il numero dei guariti: sono 1.332 (+41), di cui 1.292 (+43) totalmente guariti e 40 (-2) clinicamente guariti. L'Unità di crisi regionale comunica inoltre il riparto per provincia dei 4.444 casi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza: in provincia di Napoli 2.443 (+20) di cui 916 (+5) a Napoli città e 1.527 (+15) nel resto della provincia; in provincia di Salerno 662 (+1); in provincia di Avellino 458 (+2); in provincia di Caserta 420 (dato invariato); in provincia di Benevento 182 (dato invariato). Sono 281 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl.

In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 2948 casi positivi al Covid 19. Rispetto a ieri si registra un aumento di 18 casi su un totale di 1229 tamponi analizzati (1.4 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri i positivi erano stati 7 su un totale di 1035 tamponi analizzati (0.67 per cento). Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità. 297 pazienti (-9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 16 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1598 (+5 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 324 pazienti deceduti (+4 rispetto a ieri).

Diminuiscono rispetto a ieri i nuovi casi di positività in Puglia, su un numero di test anch'esso in diminuzione, pur non essendo un calo vistoso. Sostanzialmente stabili i decessi. Continua la crescita dei guariti. Sono i dati del bollettino epidemiologico quotidiano resi noti dal presidente della Regione Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Sono stati effettuati 1.832 test (ieri 2126) che hanno rilevato 27 casi positivi (ieri 43), così suddivisi: 3 nella provincia di Bari; 1 nella provincia Bat; 11 nella provincia di Brindisi; 6 nella provincia di Foggia; 2 nella provincia di Lecce; 3 nella provincia di Taranto. Per 1 caso è in corso l'attribuzione della provincia di provenienza. Sono stati registrati 6 decessi (ieri 5): 3 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia. In tutto i morti sono 421. Sono 731 i pazienti guariti e 2.947 i casi attualmente positivi.

Nel Lazio una curva dei contagi stabilmente sotto i 100 nuovi casi ormai da giorni. Sono cinquantasei i casi positivi in più nel Lazio comunicati oggi 1 maggio. Roma città ne conta 33 sul totale. Sedici quelli in provincia dove spicca lo zero dell'asl Roma 4. Zero casi anche a Frosinone, mentre Latina conta 5 casi in più. 8 i decessi nelle ultime 24 ore in tutta la regione. Oggi i guariti sono il triplo dei nuovi casi.

In Sicilia dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 82.860 (+3.191 rispetto a ieri), su 77.490 persone: di queste sono risultate positive 3.194 (+28), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.171 (+14), 786 sono guarite (+12) e 237 decedute (+2). Degli attuali 2.171 positivi, 429 pazienti (-12) sono ricoverati - di cui 30 in terapia intensiva (-3) - mentre 1.742 (+26) sono in isolamento domiciliare.

Dopo quasi dieci giorni di discesa, risalgono i positivi in Basilicata. Ieri, su un totale di 484 persone, 11 sono i nuovi casi di coronavirus. In base ai dati del bollettino quotidiano della task force sanitaria, nel complesso in Basilicata i casi attualmente positivi di Covid-19 salgono a 193 (+1), sono 25 le persone decedute e 160 (+10) i guariti. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera restano 53 di cui 4 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 140 (+1).

I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 3.041, con un incremento di 16 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.489, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 143. Si registrano 5 decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 294 il numero complessivo di morti da Covid-19. Sono 6 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 131 e le persone in isolamento domiciliare sono 978.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 35.101 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.112 (+4 rispetto a ieri), quelle negative sono 33.989.

In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 25.644 casi di positività, 208 in più rispetto a ieri. Su le nuove guarigioni, 391 in più rispetto a ieri(12.581 in totale). Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, arrivano complessivamente a 6.383, -19 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 197 (-9). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-34). Purtroppo, si registrano 28 nuovi decessi: 11 uomini e 17 donne.

Nessun nuovo decesso e 38 guariti in più rispetto a ieri in Valle d'Aosta dove i casi positivi attuali di persone affette da Covid 19 sono 384 di cui 72 ricoverate in ospedale, tre in rianimazione, e 309 in isolamento domiciliare. I guariti totali sono 612, i casi positivi totali da iniziò epidemia 1.133, + 5 rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono 7.769, di cui 1.577 positivi e 5.802 negativi. I decessi sono complessivamente 137.

Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione civile, ha annunciato lo stop delle conferenze stampa: "Ci avviamo verso una nuova fase dell'evoluzione dell'emergenza, abbiamo deciso di interrompere qui la nostra conferenza stampa che era diventata bisettimanale. Non mancheremo di fornire aggiornamenti quotidiani - ha aggiunto Borrelli - come abbiamo sempre fatto".