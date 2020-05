Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 13 maggio: 195 morti, meno di mille i nuovi casi

Coronavirus, il nuovo bollettino dei dati epidemiologici con i casi di coronavirus regione per regione a nove giorni dall'inizio della fase 2 segnalano finalmente una buona notizia: i dimessi e guariti superano il 50% dei casi totali. Gli ultimi aggiornamenti arrivati ieri erano incoraggianti considerando come lieve rialzo dei contagi è attribuito a un riconteggio dei pazienti in regione Lombardia. Se sono meno di mille i pazienti Covid ricoverati in terapia intesiva, si teme nelle prossime ore una recrudescenza dei casi benché attualmente dai medici di famiglia non siano arrivati dati allarmanti.

Bollettino coronavirus di oggi mercoledì 13 maggio

Attualmente positivi: 78.457

Deceduti: 31.106 (+195, +0,6%)

Dimessi/Guariti: 112.541 (+3.502, +3,2%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 893 (-59, -6,2%)

Tamponi: 2.735.628 (+61.973)

Totale casi: 222.104 (+888, +0,4%)

Le regioni che mostrano la maggior crescita percentuale sono Liguria +0,8%, Piemonte +0,6% e Lazio +0,5%. Nuovo focolaio anche in Molise +3,9%. Rispetto a ieri i deceduti sono 195 e portano il totale dei morti a 31.106. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 112.541, con un incremento di 3.502 persone rispetto a ieri.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 222.104 con un incremento rispetto a ieri di 888 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 78.457, con una decrescita di 2.809 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 893 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 59 pazienti rispetto a ieri. 12.172 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 693 pazienti rispetto a ieri. 65.392 persone, pari all’ 83% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Coronavirus, i dati regione per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 30.032 in Lombardia, 12.491 in Piemonte, 6.502 in Emilia-Romagna, 5.020 in Veneto, 3.563 in Toscana, 2.718 in Liguria, 4.235 nel Lazio, 3.013 nelle Marche, 1.815 in Campania, 573 nella Provincia autonoma di Trento, 2.322 in Puglia, 1.889 in Sicilia, 779 in Friuli Venezia Giulia, 1.489 in Abruzzo, 413 nella Provincia autonoma di Bolzano, 106 in Umbria, 491 in Sardegna, 93 in Valle d’Aosta, 551 in Calabria, 131 in Basilicata e 231 in Molise.

Lombardia: 83.298 casi totali, 30.032 gli attualmenti positivi (+ 394);

Piemonte: 29.058, 12.491 gli attualmenti positivi (+ 169);

Emilia-Romagna: 26.979, 6.502 gli attualmenti positivi (+ 50);

Veneto: 18.813, 5.020 gli attualmenti positivi (+ 31 );

Toscana: 9.829, 3.563 gli attualmenti positivi (+27 );

Liguria: 8.930, 2.718 gli attualmenti positivi (+ 67);

Lazio: 7.250, 4.235 gli attualmenti positivi (+ 38 );

Marche: 6.588, 3.013 gli attualmenti positivi (+20 );

Campania: 4.630, 1.815 gli attualmenti positivi (+15);

Puglia: 4.348, 2.322 gli attualmenti positivi (+ 11);

P.A. Trento: 4.312, 573 gli attualmenti positivi (+ 9 );

Sicilia: 3.354, 1.889 gli attualmenti positivi (+ 11 );

Friuli Venezia Giulia: 3.156, 779 gli attualmenti positivi (+8 );

Abruzzo: 3.127, 1.489 gli attualmenti positivi (+ 12 );

P.A. Bolzano: 2.575, 413 gli attualmenti positivi (+ 3 );

Umbria: 1.419, 106 gli attualmenti positivi (+ 0 );

Sardegna: 1.345, 491 gli attualmenti positivi (+ 1 );

Valle d'Aosta: 1.163, 93 gli attualmenti positivi (+3 );

Calabria: 1.140, 551 gli attualmenti positivi (+2 );

Molise: 401, 231 gli attualmenti positivi (+ 15 );

Basilicata: 389, 131 gli attualmenti positivi (+ 2);

In particolare nelle aree più calde dell'epidemia:

In Lombardia vengono segnalati oggi 69 morti e 394 nuovi contagi di cui 63 a Milano. Calano di 215 unità i panzienti ricoverati, 15 nuovi posti liberi anche in terapia intensiva.

In Lombardia vengono segnalati oggi 69 morti e 394 nuovi contagi di cui 63 a Milano. Calano di 215 unità i panzienti ricoverati, 15 nuovi posti liberi anche in terapia intensiva.

In Piemonte vengono segnalati oggi 32 decessi di persone positive al test del Covid-19, mentre si registrano 169 nuovi casi di coronavirus. I ricoverati in terapia intensiva sono 122 (-14 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 1858 (-42 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.511.

In Emilia Romagna vengono segnalati 52 nuovi casi di contagio e 20 decessi.

sono 31 i pazienti covid in più rispetto a ieri, 714 quelli ricoverati (-45), 69 in terapia intensiva (-2). Sono invece 44 i nuovi pazienti dimessi. Nel Lazio sono 38 i nuovi casi positivi, 11 i decessi.

sono 38 i nuovi casi positivi, 11 i decessi. In Toscana si contano 27 nuovi casi di coronavirus, mentre si registrano 5 nuovi decessi.

si contano 27 nuovi casi di coronavirus, mentre si registrano 5 nuovi decessi. In Campania si registra un nuovo caso di decesso legato al coronavirus. Nuovi casi si registrano a Napoli (+8), Salerno (+1), Avellino (+4) e Caserta (+1).

si registra un nuovo caso di decesso legato al coronavirus. Nuovi casi si registrano a Napoli (+8), Salerno (+1), Avellino (+4) e Caserta (+1). In Calabria si contano due nuovi casi di contagio e due morti.

Coronavirus, le ultime notizie

Se in Cina preoccupa l'eventualità di una seconda ondata in alcune regioni del Nord del paese, negli Stati Uniti stanno vivendo una piena emergenza. In 24 ore negli Usa i decessi sono stati almeno 1.894 mentre in alcuni Stati si verificano proteste per le misure di lockdown. Preoccupazione anche in Brasile dove sono stati registrati 881 decessi in 24 ore, facendo salire il numero totale dei morti a 12.400, il sesto bilancio più grave a livello mondiale.

Sono ormai più di 291.000 i morti con coronavirus nel mondo. I dati aggiornati della Johns Hokpins University parlano 4.261.955 casi confermati a livello globale e 291.961 decessi.