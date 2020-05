Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 3 maggio 2020

Coronavirus: ecco il bollettino di oggi domenica 3 maggio 2020, con i numeri forniti dalla Protezione Civile con i nuovi casi positivi, i casi totali, i guariti e i morti per Covid-19. Si è allentata negli ultimi giorni la pressione sulle strutture ospedaliere. Lunedì 4 maggio via libera alla fase 2 dell'emergenza coronavirus: "Questa nuova fase ci è costata enormi sacrifici ed è per questo che non può essere intesa come un liberi tutti", ha detto il premier Giuseppe Conte.

Bollettino coronavirus di oggi domenica 3 maggio

Coronavirus, i dati regione per regione

Il dato qui sotto è quello dei casi totali dall'inizio dell'epidemia (persone positive al nuovo coronavirus, vittime e guariti compresi). Tra parentesi il dato dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Torna sotto l'1% il trend dei contagi nel Lazio. Dopo un sabato in cui si è registrato un numero di contagi in aumento, soprattutto a Roma città, la situazione torna con numeri sotto controllo. Cinquantatre casi totali in tutta la regione, 28 quelli di Roma città, 19 quelli della provincia capitolina. Sei quelli delle altre province. Da segnalare zero nuovi casi a Viterbo e Rieti, nonché nell'Asl Roma 4 che, dopo le emergenze delle Rsa di Civitavecchia e la zona rossa di Campagnano, da giorni sembra essere tornata sotto controllo.

Si registra un calo notevole di nuovi casi positivi al Covid-19 oggi in Puglia: dai 34 di ieri si passa agli 11 di oggi. Stabile il numero dei test: 1073 oggi mentre ieri erano stati 1078. Due i decessi contro l'unico registrato ieri. Questi i dati del bollettino epidemiologico quotidiano reso noto dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Degli 11 nuovi contagi, 3 riguardano la provincia di Bari; 2 la provincia Bat; 1 la provincia di Brindisi; 2 la provincia di Foggia; 2 la provincia di Lecce; 0 la provincia di Taranto. Per un caso è in corso l'attribuzione della provincia di provenienza. I due decessi si sono registrati entrambi in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 66.443 test. Sono 765 i pazienti guariti (8 più di ieri) e 2.955 i casi attualmente positivi. I morti in tutto sono 424. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4.144, così divisi: 1.322 nella provincia di Bari; 379 nella provincia di Bat; 582 nella provincia di Brindisi; 1.068 nella provincia di Foggia; 497 nella provincia di Lecce; 263 nella provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Dal bollettino emerge una riduzione notevole della percentuale di pazienti ricoverati e soprattutto di quelli in terapia intensiva. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

In Basilicata, con i dati di ieri, si registra un lieve aumento dei positivi. Su 488 tamponi effettuati, sono stati sei i nuovi casi di contagio, riguardanti cittadini di Matera (due), Bernalda, Montescaglioso, Pomarico, Marconia-Pisticci. In base ai dati del bollettino quotidiano della task force sanitaria, nel complesso in Basilicata i casi attualmente positivi al Covid-19 salgono a 194 (+3), sono 25 le persone decedute e 167 (+3) i guariti. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera scendono a 51 (-1) di cui 3 (-1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 143 (+4). Il Comune più colpito è Matera con 73 casi in tutto di contagio. Dall'inizio dell'emergenza in Basilicata sono stati analizzati 14.210 tamponi. Nella regione lucana il tasso di letalità è sceso dal 6,8% al 6,6%, inferiore sia rispetto a quello del Sud Italia (8,5%) sia a quello nazionale (13,7%).