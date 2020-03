Il Coronavirus uccide il 3,4% degli infetti, l'influenza l'1%: "Venti vaccini in sviluppo"

"Contro il coronavirus sono in corso studi clinici su terapie e sono in fase di sviluppo più di 20 vaccini". Una affermazione di ottimismo da parte del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che oggi in una conferenza stampa a Ginevra ha dato nuovi dati aggiornati per quanto riguarda la battaglia alla nuova sindrome respiratoria.

"Abbiamo vaccini e terapie per l'influenza stagionale, ma al momento non esiste un vaccino e nessun trattamento specifico per Covid-19". È questo il dato da cui partire per capire la particolarità dell'infezione causata dal nuovo coronavirus Sar-CoV-2. Come ammesso dalla stessa Oms circa il 3,4% dei casi di Covid-19 è esitato in morte. "Per fare un confronto, l'influenza uccide meno dell'1% degli infetti".

"Ora, con più dati alla mano - ha ricordato l'oms- stiamo capendo di più di questo virus. Non è Sars, non è Mers e non è influenza. E' un virus unico con caratteristiche uniche. Covid-19 e influenza stagionale causano entrambe malattia respiratoria e si diffondono allo stesso modo con goccioline di salive da chi è malato. Ma ci sono differenze importanti fra queste due infezioni: la prima è che Covid-19 non si trasmette così efficientemente come l'influenza. Covid-19 inoltre causa una malattia più grave dell'influenza stagionale, anche perché molti hanno immunità per l'influenza, mentre contro Covid-19 nessuno ha anticorpi e tutti sono suscettibili all'infezione".

Coronavirus, la situazione

I casi di Covid-19 sono arrivati a 90.893 contagi e toccano 48 paesi con 3.110 morti. Tuttavia come mette in evidenza l'Oms, l'epidemia partita dalla Cina si concentra all'80% in soli altri tre Paesi: Corea del sud, Iran e Italia. Liberi dal coronavirus resterebbero solo 122 Paesi in cui non è stato registrato alcun caso.

In Italia i contagiati da coronavirus sono al momento 2263, di cui 1034 ricoverati con sintomi e 229 in terapia intensiva. Come spiega il capo della Protezione Civile sono 160 i guariti, 79 i deceduti, 27 in rispetto a ieri. L'88% dell'intero numero di contagiati si trova tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

In particolare in Lombardia si registrano 1520 casi, di questi 698 sono ricoverati in ospedale e 167 in terapia intensiva. 55 i decessi registrati con tampone positivo. L'assessore Gallera ha invitato le persone con più di 65 anni a restare a casa per le prossime due o tre settimane. Inoltre si sta valutando la creazione di una terza zona rossa per la provincia di Bergamo: i positivi in questa area sono 372, con una crescita nelle ultime 24 ore di 129 contro i 98 del focolaio di Lodi.

In Emilia Romagna 85 nuovi casi positivi al coronavirus. In totale sono 420 i casi di covid-19, 24 ricoverati in terapia intensiva, 18 morti tutte con patologie pregresse. Nel dettaglio sono 256 a Piacenza, 84 a Parma, 14 a Reggio Emilia, 33 a Modena, 6 a Bologna e 24 a Rimini, 1 a Forlì-Cesena, 2 a Ravenna.

In Veneto 26 nuovi casi rispetto alla rilevazione di stamattina: in totale i casi di positività al coronavirus sono saliti oggi a 333, 81 i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali della regione, 5 i deceduti.

Nel Lazio 5 nuovi casi positivi al coronavirus, 2 sono riconducibili al nucleo famigliare di Pomezia, 1 di rientro dall'Iran, 1 di rientro da Zanzibar con link epidemiologico di Bergamo e 1 uomo di Castel Madama con link epidemiologico con il Nord Italia.

