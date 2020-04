Coronavirus, l'appello disperato di Linda da Londra: "Ci lasciano morire soli a casa come animali"

"In Inghilterra si rifiutano di testare i malati e ti lasciano morire a casa soli come un cane. Bugiardi, quale contenimento del coronavirus vi vantate? Questo governo inglese è uno scandalo. Questa è la mia personale testimonianza". Linda Pasqui respira a fatica, ha febbre alta e tosse e - racconta - non mangia da giorni. Dal letto della sua abitazione di Londra, dove vive e lavora da sei anni, chiede aiuto alle istituzioni italiane.

La donna, avvocato originaria di Pontecorvo, nel sud della provincia di Frosinone, ma per molto tempo residente nel capoluogo ciociaro - dove lavorava presso l'amministrazione provinciale in qualità di legale prima di trasferirsi nella capitale inglese -, è stata colpita dal coronavirus. In un drammatico video pubblicato sulla sua pagina Facebook, la professionista racconta quanto sta patendo e del totale abbandono in cui versa da giorni. "Bugiardi, stanno falsando i dati reali, non credete alle cavolate che vi dicono gli inglesi - spiega la donna con un filo di voce -. Questa è la mia personale testimonianza. Dinanzi alla realtà non c'è bugia che tenga. Fate girare la verità. Ci hanno lasciato morire a casa soli come animali".

Il video ha fatto scattare una mobilitazione generale, ma al momento dall'ambasciata italiana a Londra non si hanno notizie certe. Secondo quanto riporta la collega Angela Nicoletti su FrosinoneToday, due amici di famiglia di Linda Pasqui, Gabriele Picano e Manuela Di Ruscio, entrambi avvocati, sono riusciti nel corso della notte a parlare con un funzionario della Farnesina che non ha dato garanzie ma che proverà a far arrivare un medico presso l'abitazione della donna e del suo compagno. Linda Pasqui lavora come avvocato-manager presso un noto ospedale londinese e nelle sue condizioni ci sono decine di persone.

Coronavirus, un'italiana malata a Londra chiede aiuto all'Italia: il video

