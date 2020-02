Coronavirus, l'assalto ai supermercati è senza senso: resteranno sempre aperti

Le immagini dei supermercati presi d'assalto in Lombardia da cittadini preoccupati per il coronavirus hanno destato un certo scalpore sui social network. Non vi è alcuna emergenza su questo versante, è bene ribadirlo.

Nessuna emergenza né a Milano né in alcuno dei Comuni interessati dalle limitazioni: le attività commerciali dei supermercati, ipermercati, negozi alimentari e quelle di trasporto connesse al rifornimento di prodotti alimentari in quanto tese all'approvvigionamento di beni di prima necessità per la popolazione sono da ritenersi essenziali e quindi escluse dalla sospensione dell'attività lavorativa e di trasporto, come precisa la prefettura di Lodi.

"Non c’è preoccupazione per l’approvvigionamento alimentare. Non siamo di fronte a una carestia alimentare" ha detto ieri il premier Giuseppe Conte. "Tutte le misure saranno prese per un costante approvvigionamento alimentare, le popolazioni delle regioni interessate devono stare tranquille".

Coronavirus, i supermercati restano aperti: "Nessun allarme"

"Cominciamo a dire che i supermercati resteranno sempre aperti anche perché la gente continuerà a muoversi - ha detto l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, a RepTv - Noi abbiamo parlato nell'ordinanza dei luoghi di grande assembramento, come i cinema e gli eventi sportivi o i teatri, vengono chiusi. Ma le attività alimentari continueranno a svolgersi".

"Emergenza mascherine? Stiamo acquistando senza gara tutto ciò che serve, a partire dalle mascherine, di cui ne abbiamo ordinate oltre 3 milioni per il nostro personale. Ma sono sicuro che ci siano aziende che stanno lavorando per rifornire tutte le farmacie", ha concluso Gallera.