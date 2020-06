Chiara Ferragni lo inquadra per caso, ma il gatto diventa una star e ora emette fattura

Se pensavate che l'aura redditizia di Chiara Ferragni si fermasse ad incentivare la visibilità delle sorelle influencer Valentina e Francesca (e dei rispettivi fidanzati Luca e Riccardo), della madre scrittrice Marina Di Guardo, e degli amici più o meno stretti che le gravitano attorno, sbagliavate. La potenza virale dell'imprenditrice digitale italiana più famosa al mondo che rende oro tutto ciò che tocca, proprio come un Re Mida 2.0, è arrivata fino ad un gatto. O meglio: fino al palazzo di fronte. Parliamo di Tabata, un siberiano di 12 anni (e di 4 kg), che si è trovato al posto giusto nel momento giusto: nei tempi in cui Fedez allestiva concerti in balcone per alleviare il lockdown del vicinato e dell'Italia intera, lui era lì, alla finestra, sornione e regale come solo i gatti sanno essere, attirando l'attenzione dei 30 milioni di follower della coppia Ferragnez. E a quel punto è stato impossibile per Sara Maria Lea Putignano, 23 anni, laureata in ingegneria gestionale, non cogliere al balzo l'occasione di creare un profilo Instagram ad hoc per la nuova, felina star della rete, che oggi ha 60mila follower, una businness mail e parecchie sponsorizzazioni chiuse con alcuni dei brand più noti del settore pet.

Tutto è cominciato a marzo, nel pieno della quarantena, quando Fedez ospitava in terrazzo esibizioni virtuali di personalità del calibro di Andrea Bocelli. E Tabata aveva il suo posto in prima fila, direttamente dalla sua finestra sul cortile. A Sara va il merito dell'intuizione. "Tabata non è mio, appartiene al mio ragazzo Alessandro e alla sorella Elisa, che abitano a Citylife. Seguendo le dirette di Chiara, però, mi sono accorta che in tanti si chiedevano chi fosse il gatto sempre affacciato". Un giorno se lo è chiesto la stessa Ferragni che, dando per scontata una vita virtuale dell'animale (lei stessa ha aperto un profilo al suo bulldog francese Matilda, ndr), ha urlato dal balcone chiedendone le generalità, per poi taggarlo tra le sue Stories. Così sono arrivati picchi di 500mila views - provenienti da tutto il mondo - e il profilo 'Tabata By The Window' è diventato un piccolo business: "Non lo avevamo creato a scopo di lucro - precisa Sara - ma sono state le stesse aziende a cercarci. Il successo mediatico è stato improvviso: siamo stati fortunati ma la sfida successiva è stata quella di creare contenuti interessanti".

Tabata ha funzionato da retroscena ("Mentre i follower di Chiara e Federico guardavano le loro dirette, venivano magari anche sul nostro profilo per curiosare nel 'backstage'") e funziona tuttora grazie all'aria socialite e annoiata che rende tanto buffi i gatti, soprattuto sui social, dove il potenziale virale degli animali è cosa nota. A gestire la sua mailing list è oggi Sara. "Diciamo che, in questo senso, il lato businness dei miei studi viene un po' fuori". E di lavoro ce n'è parecchio. "Abbiamo accettato solo due delle 40 richieste di collaborazione che ci sono arrivate dai brand, un'altra andrà avanti fino ad agosto. E' il minimo che ci permette di rendere questo lavoro sostenibile, perché alla fine ci impegna anche tre ore al giorno". A bussare alla finestra di Tabata aziende di croccantini, società che vendono aspirapolveri ("coerente con il nostro profilo, visto che Tabata è un gatto a pelo lungo"), ma anche "società di consulenza per le assicurazioni sugli animali, oppure siti che vendono cucce e salviette, fino ad artisti che volevano venderci un ritratto di Tabata o aziende intenzionate a sponsorizzare addirittura piante carnivore". Ma la selezione è parte del progetto: "Valutiamo in base all'importanza e alla qualità del brand. Facciamo breefing con le aziende, sperimentiamo il prodotto, poi lo scegliamo".

Avere i Ferragnez come vicini di casa

Chiara, intanto, continua a sostenere con affetto l'operazione dispensando like (il 16 maggio, giorno del compleanno di Tabata, sono arrivati anche i suoi auguri, ndr), mentre tra i fan di primo piano del micio c'è anche Annamaria Berrinzaghi, mamma di Fedez. Ma com'è avere i Ferragnez come vicini? "Loro sono davvero molto carini - conclude Sara - Nei giorni della quarantena, ci siamo sentiti dal balcone. Non li conosciamo personalmente, ma ci capita spesso di incrociarli nel condominio e si dimostrano sempre gentili e, soprattutto, umili". E, nell'era digitale, tanto è bastato per metterci un po' di ingegno e creare una nuova webstar.