Vince mezzo milione di euro con un "gratta e vinci" da 5 euro

Nel Torinese è caccia aperta al fortunato giocatore che a inizio agosto ha vinto 500mila euro in una tabaccheria di Rivarolo Canavese.

Trattandosi di un luogo di forte passaggio, risalire alla sua identità è pressoché impossibile. Potrebbe essere stato un residente ma anche turista in viaggio verso qualcuna delle valli per la villeggiatura. L'unica cosa certa la fortuna legata ad un "gratta e vinci" davvero speciale.

Il fortunato giocatore ha infatti vinto mezzo milione di euro spendendone appena cinque. Ora nella tabaccheria Area 10 di corso Indipendenza, dove è stato venduto il tagliando fortunato, aspettano quanto meno un gesto di ringraziamento.

Sperando che non faccia la fine di coloro che dimenticano di ritirare le proprie vincite, come nel caso di coloro che non hanno mai riscosso i 28 milioni di euro vinti alla Lotteria Italia dal 2002 a oggi. Solo nell’ultima edizione gli italiani hanno “dimenticato” di riscuotere 970mila euro tra i premi di seconda e terza categoria.

Intanto sale a 24,2 milioni di euro il jackpot del SuperEnalotto: nessuno ha indovinato la sestina vincente martedì 7 agosto, otto invece i fortunati che hanno centrato i 5 portando a casa 19.071,98 euro ciascuno.