Grillo, il video ironico con il ragazzo nero: "Sta sulla sdraio, fa il bagno: Salvini vieni subito!"

Dopo le polemiche roventi delle ultime settimane - con l’opposizione che ha accusato apertamente il ministro dell’Interno di fomentare il razzismo - Beppe Grillo prova a stemperare i toni con un video ironico pubblicato su Facebook, in cui prende in giro Matteo Salvini e la sua ossessione per i migranti.

Il fondatore dei 5S, questa volta in veste di comico, si trova su una non meglio precisata spiaggia della Sardegna e finge fastidio per il suo vicino di ombrellone, un ragazzo di colore che prende il sole su una sdraio. Ce n’è abbastanza per chiedere il soccorso del leghista. "Pronto, Salvini? E' qua insinuato tra noi che sta prendendo il sole sulla sdraio. Cosa fai a Milano Marittima, vieni qui in Sardegna, guarda cosa sta succedendo", dice il comico fingendo di parlare al telefono con il titolare del Viminale.

"Se perdi il polso della situazione mica è colpa mia, sta avvenendo sta roba qui, questo mischiarsi di cose che non era mai successo su questa spiaggia". E ancora: "E’ sulla sdraio e dorme, è da stamattina che dorme sulla sdraio. Vado io a vendere le borse adesso?".

Il ragazzo di colore si concede un tuffo, e il comico finge stupore: "Salvini, va nell’acqua… fanno il bagno… fanno il bagno così! Salvini, per favore! Qua il fenomeno è incontenibile, fai qualcosa o lo dico a Luigi. Bambini, venite fuori dall’acqua per favore". Grillo si sposta al bar, ma non trova pace neppure lì: "Salvini, bevono come noi. Ha ordinato una tonica. Una tonica! Fai qualcosa perché la situazione ti sta sfuggendo di mano".

Grillo e il ragazzo di colore che prende il sole: "La situazione sta sfuggendo di mano" | Video